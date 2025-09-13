توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال في بطولة الشركات بمشاركة الأولمبيين

قام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات بحضور المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة كهرباء جنوب والكابتن عادل ابراهيم سكرتير منطقة القاهرة ، كابتن محمد عبد الله فياض مؤسس رياضة رفع الأثقال في بطولة الشركات ومقرر المسابقة وكابتن علاء حسن كامل المشرف علي منتخبات رفع الأثقال بتوزيع الكؤوس والميداليات علي الفرق الفائزة في المسابقة.

أقيمت المسابقة في مركز شباب استاد بورسعيد وشارك فيها عدد من الرباعيين الأولمبيين وهم رجب عبد الحي البطل الأوليمبي المشارك باسم فريق شمال الدلتا وتوزيع الكهرباء وجابر فرحان جنوب القاهرة وتوزيع الكهرباء ومحمد سلطان شركة شمال القاهرة بالعباسية كما شارك فيها ابطال العالم وهم اللاعبون مصطفي عبد الحي وعمرو محمود جبر ومحمد ايهاب نافع شركة شمال القاهرة

وقام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة بتوزيع الكؤوس والميداليات علي الفرق الفائزة بالمراكز الاول الثلاثة