الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم 13-9-2025

محمد يحيي

زاد أشهر عيار ذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 13-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 يرتفع

وفقا لتداولات سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا، والذي سجل صعودا بقيمة تقدر بـ 35 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في أول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

جاء آخر تحديث مسجل لسعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا  حوالي 4840 جنيه للبيع و 4865 جنيه للشراء. 

الذهب يعوض خسارته

وعوض سعر الذهب اليوم السبت ؛ انخفاضه داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار نحو 35 جنيها في المتوسط والتي كان قد خسرها في بداية تعاملات مساء اليوم.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تحركات أسبوعية

وخلال الأيام السابقة فقد الذهب ما يقارب من 40 جنيها في المتوسط من قيمته علي مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 4840 جنيها في المتوسط.

سعر  عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 5571 جنيها للبيع و 5600 جنيه للشراء.

سعر  عيار 21 اليوم

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4840 جنيها للبيع و 4865 جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر  عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو  4178 جنيها للبيع و 4200 جنيه للشراء.

سعر  عيار 14 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 3250 جنيها للبيع و 3266 جنيها للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 39 ألف جنيه للبيع و 39.2 ألف جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو  3643 دولارا للبيع و 3644 دولارا للشراء.

شعبة الذهب

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا 

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية.

و سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توقعات أسعار الذهب 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل "جولد مان ساكس" تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

