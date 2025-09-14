حبس شابين متهمين في واقعة التحرش وهتك عرض فتاة قاصر بطنطا 4 أيام

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة هتك عرض و تحرشوا بالفتاة قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها علي أيدي شابين من أبناء قرية فيشا سليم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهمين وأخذ أقوالهم .

توجيهات مدير أمن الغربية

كما وجهت النيابة العامة بسرعه أخذ أقوال الفتاة المجني عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عرض الفتاة علي الطب الشرعي للتأكد من سلامه عذريتها من عدمه وسماع أقوال شهود العيان من الجيران أبناء القرية حيال واقعة الاعتداء علي فتاة القاصر .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا العميد محمد حوام يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة "منه .م .م" 15 سنة تتهم فيه ثلاث اشخاص تتراوح أعمارهم السنية ما بين "17-25" سنة بالتحرش الجنسي وهتك عرض الفتاة بقرية فيشا سليم بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد محمد عميرة مفتش مباحث مركز طنطا وقاده الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين شابين في ارتكاب الواقعة.

كما تم عرض المتهمين علي النيابة العامة وحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأهل المجني عليها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.