تحقيقات عاجلة مع متهم أنهى حياة شاب بشوارع قرية الراهبين في سمنود.. وقرار عاجل بحبسه 15 يوما

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة شاب في عمر الزهور 15 يوم علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة شاب بطعنات غادره بواسطة أداة حادة بموقف قرية الراهبين بمركز سمنود.

قرار عاجل من جهات التحقيق

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة الشاب الضحية وسماع أقوال شهود عيان فضلا عن إستعجال تقارير الأدلة الفنيه والطب الشرعي جولة جثة الشاب الضحية .

كما أمرت النيابة العامة في تعليماتها بتشكيل فريق من الأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث بموقف قرية الراهبين بمركز سمنود .

تفاصيل الواقعة



وكانت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية شيوع حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب الضحية بشكل غادر أثناء سيره بطريق العام وغرق في دمائه ونقل بواسطة سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى سمنود .

وأعربت والدة الشاب الضحية في حالة من الانهيار والبكاء المستمرة لافتة بقولها في تصريحات صحفية "خدوا ابني وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته في الجنه يا روح عمري وحياتي " .

مطالب بالقصاص



كما طالبت والدة الشاب جهات التحقيق والمعنية بقولها :"عاوزين القصاص والعدالة لازم تتحقق بإعدامه زي ما خلص عليه أمام الناس " .

وكان ضباط الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بواسطه سلاح أبيض أثناء سيره بشوارع قرية الراهبين بمركز سمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب في العقد الثالث من العمر بطعنات نافذة علي يد آخر بقرية الراهبين بدائرة المركز.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شاب يدعي "حليم.م" في العقد الثالث من العمر بعدة طعنات نافذة ومتفرقة علي يد آخر بسبب خلافات بينهما.

جهود أمنية عاجلة

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لضبط المتهم، والسلاح المستخدم، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.