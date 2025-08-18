الطب البيطري بالغربية يضبط أكثر من طن منتجات فاسدة بزفتى والسنطة

يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشكل متواصل الحملات المكبرة التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والاجهزة التنفيذية ، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش والتلاعب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

فقد واصلت مديرية الطب البيطري ضرباتها الاستباقية، حيث شنت لجنة مشتركة من أطباء المديرية وأطباء المجازر بإدارتي زفتى والسنطة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة موسعة يوم الأحد الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ استهدفت الأسواق والمحال المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٣٠٩ كجم من المنتجات الفاسدة، بواقع طن و٣٠٩ كجم شملت أسماكاً مجمدة ودواجن ولحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٧ محاضر مخالفة، من بينها ضبط ١ طن و١٠ كجم أسماك مجمدة فاسدة، وضبط ٢٢٧ كجم دواجن فاسدة، بالإضافة إلى ٤٨ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك، فضلاً عن ٢٤ كجم لحوم مجمدة فاسدة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وعرض المحاضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن صحة المواطن وسلامته تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشدداً على أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة ومكثفة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يحاول طرح منتجات فاسدة أو مغشوشة بالأسواق، موجهاً الشكر لمديرية الطب البيطري والأجهزة المعاونة على جهودها المتواصلة في حماية المجتمع وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن المديرية تكثف جهودها بشكل يومي لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات، مؤكداً أن الفرق البيطرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث التموين لضمان وصول غذاء صحي وآمن إلى المواطنين. وأضاف أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تشمل المرور المفاجئ على مراكز ومدن المحافظة كافة، مشدداً على أنه لن يتم السماح بوجود أي منتجات فاسدة تهدد صحة وسلامة المواطنين.