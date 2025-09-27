قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من النيابة.. إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه

مصنع المحلة المنهار
مصنع المحلة المنهار

قررت النيابة العامة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية منذ قليل إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات.

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابة الكلية بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة 13 شخصا وإصابة 35 آخرين في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج المنهار بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة العمالية.

كما وجهت النيابة العامة بحجز 3 من مستأجري المصنع المنكوب علي ذمة التحقيقات وأخذ أقوالهم حيال الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


كما أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من النيابة العامة والانتقال إلي موقع الحادث وإعداد تقرير فني حول ملابسات والوقوف علي السبب الحقيقي للوقوع الكارثة .

وكان  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمود عيسي نائبه بالضرورة تشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لإزالة أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية ومعاينة باقي المنازل المجاورة حفاظا على سلامة أرواح وحياة المواطنين.

وكان محافظ الغربية، منذ فجر أمس  تابع جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ قد استمرت طوال اليوم وتم الانتهاء منها بالكامل، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

ويعرب المحافظ عن خالص التعازي باسم كافة أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، حيث خرج ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى ٧ مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل ودقيق، ومتابعة الوضع الصحي لهم لحظة بلحظة، وسيتم صرف التعويضات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

ويجدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شكره الخالص لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

اخبار محافظة الغربية اخلاء سبيل متهمين ثلاثة مستأجري مصنع المحلة المنهار

