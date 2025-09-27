قرار عاجل من النيابة.. إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية منذ قليل إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات.

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابة الكلية بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة 13 شخصا وإصابة 35 آخرين في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج المنهار بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة العمالية.

كما وجهت النيابة العامة بحجز 3 من مستأجري المصنع المنكوب علي ذمة التحقيقات وأخذ أقوالهم حيال الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



كما أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من النيابة العامة والانتقال إلي موقع الحادث وإعداد تقرير فني حول ملابسات والوقوف علي السبب الحقيقي للوقوع الكارثة .

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمود عيسي نائبه بالضرورة تشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لإزالة أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية ومعاينة باقي المنازل المجاورة حفاظا على سلامة أرواح وحياة المواطنين.

وكان محافظ الغربية، منذ فجر أمس تابع جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ قد استمرت طوال اليوم وتم الانتهاء منها بالكامل، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

ويعرب المحافظ عن خالص التعازي باسم كافة أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، حيث خرج ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى ٧ مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل ودقيق، ومتابعة الوضع الصحي لهم لحظة بلحظة، وسيتم صرف التعويضات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

ويجدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شكره الخالص لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.