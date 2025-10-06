قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تحتمس إلى العصر الحديث .. عبقرية القيادة المصرية تتجدد عبر الأزمان

هاجر ابراهيم

قالت الدكتورة ولاء محمد، المحاضر الدولي وأستاذ التاريخ، إن عبقرية القيادة العسكرية المصرية لم تكن مقتصرة على العصور القديمة فقط، بل امتدت حتى العصر الحديث، موضحة أن الرئيس الراحل أنور السادات كان امتدادًا لنهج القيادة التاريخية الذكية التي ميّزت ملوك مصر العظام، وعلى رأسهم تحتمس الثالث.

وأضافت، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن القائد البريطاني الشهير برنارد مونتجومري استلهم خططه خلال الحرب العالمية الثانية من التكتيكات التي استخدمها تحتمس الثالث في عبور نهر الفرات، ما يؤكد عمق التأثير المصري في الفكر العسكري العالمي.

وتابعت أن حرب أكتوبر 1973 كانت حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتصارات التي حققها الجيش المصري على مر العصور، مشيرة إلى أن العقيدة القتالية المصرية ثابتة منذ آلاف السنين، وترتكز على الإيمان بالوطن والانتماء.

وأبرزت أن شعار "الله أكبر" الذي رُدد خلال حرب أكتوبر لم يكن شعارًا دينيًا فقط، بل كان تعبيرًا عن وحدة الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، خلف قواتهم المسلحة، مشددة على أن الجيش ظل دائمًا سندًا لشعبه، كما كان الشعب ظهرًا وسندًا لجيشه في كل المحن.

