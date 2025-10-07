رمضان صبحي وزلاكا يقتربان من المشاركة مع بيراميدز أمام نهضة بركان

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات موقف ثنائي نادي بيراميدز، رمضان صبحي ومحمود زلاكا، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي، مؤكداً أن الثنائي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تجهيزهما للمواجهة المرتقبة.

برنامج تأهيلي مكثف للثنائي

وأوضح الغندور خلال تصريحاته ببرنامج ستاد المحور أن الجهاز الطبي لبيراميدز وضع خطة تأهيل دقيقة لرمضان صبحي وزلاكا، تهدف إلى استعادتهما لكامل الجاهزية البدنية والفنية قبل المباراة. ويواصل اللاعبان التدريبات تحت إشراف الطاقم الطبي والتأهيلي في النادي، مع التركيز على تدريبات تقوية العضلات وزيادة معدلات اللياقة البدنية، تمهيداً لانضمامهما إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاهزية طبية قبل المواجهة

وأشار الغندور إلى أن التقارير الطبية المبدئية أكدت أن الثنائي سيكون جاهزًا من الناحية الطبية قبل موعد السوبر، مما يمنح المدرب الكرواتي كريستيان يورتشيتش خيارات إضافية مهمة في التشكيل الأساسي، خاصة في ظل أهمية اللقاء الذي يجمع بطل دوري أبطال إفريقيا بنظيره بطل كأس الكونفدرالية.

القرار النهائي في يد يورتشيتش

وشدد الغندور على أن مشاركة اللاعبين في المباراة ستظل قرارًا فنيًا خالصًا للمدير الفني يورتشيتش، الذي سيحسم أمر الدفع بهما من خلال تقييم حالتهما الفنية خلال الأيام الأخيرة قبل المواجهة.

أهمية السوبر الإفريقي لبيراميدز

ويستعد بيراميدز لخوض واحدة من أهم مبارياته في تاريخه، إذ يسعى لتحقيق أول لقب إفريقي له منذ تأسيس النادي، مما يمنح المباراة طابعًا خاصًا للجهاز الفني واللاعبين والجماهير على حد سواء.

وتأتي عودة رمضان صبحي وزلاكا المحتملة كدفعة معنوية قوية للفريق قبل الصدام المرتقب مع نهضة بركان، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإفريقية بشغف كبير



