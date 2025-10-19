قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا
بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور
كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
توك شو

أخبار التوك شو| شعبة الخضر والفاكهة تكشف تأثير زيادة البنزين على الأسعار.. ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
الفريق أسامة ربيع: انخفاض إيرادات قناة السويس ومسيرة التطوير لم تتوقف
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس خسرت 66% من إيراداتها بسبب الحرب على غزة، وانخفضت الإيرادات إلى حوالي 4 مليار دولار سنويا.

ربع جنيه .. شعبة الخضر والفاكهة تكشف تأثير زيادة البنزين على الأسعار
كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تأثيرات رفع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفاكهة، قائلاً: “الموسم الزراعي الشتوي انتهى، حيث تمت زراعته ونزل إلى الأسواق، لكن المشكلة تكمن في تكلفة النقل من حي لآخر ومن محافظة لأخرى، لأن نقل الخضر والفاكهة يعتمد كليًا على السولار”.

ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
قال الفنان ياسر جلال، إن علاقته بزوجته جيدة جدا، قائلا: "مراتي في الأكل الشرقي لا يعلى عليها، وبعترف على الهواء أنا راجل بيحب مراته جدا بقى وأنا ربنا بيكرمني ببركة الست دي لأنها جديرة بالحب".

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصادر الدولارية لمصر حافظ عليها ارتفاع الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

اللواء طلحة: حرب 1973 كانت مثالا لدولة صممت وأرادت كسب الحرب قبل أن تبدأ
كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر 1973 كانت لديهم ثقة زائدة وغرور بقدرتهم على صد الهجوم المصري أيًا كان حجمه وقوته.

الخداع نجح.. طلحة: جنرال اعترف ببطء إسرائيل في رد فعلها بحرب أكتوبر
 كشف  اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، بطولة أشرف مروان في خطة الخداع الاستراتيجي ضد إسرائيل .

حماس: سنسلم جثتي محتجزين مساء اليوم للصليب الأحمر
أعلنت حركة حماس أنه ستسلم جثتي محتجزين مساء اليوم للصليب الأحمر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

متحدث الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 24 مليار جنيه
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة من 30 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وصل إلى 4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

دبلوماسي: مصر لها رؤية واضحة تجاه الأزمة السودانية المستمرة
قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن مصر كان لها رؤية واضحة تجاه الأزمة السودانية المستمرة، مؤكداً رفض القاهرة إعلان ما يسمى بتشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الكيانات يعقد الأزمة ويعرقل أي جهود لحلها.

منة شلبي: ورثت عن أمي الصلابة لأنها ست قوية وحمولة وكذلك أبي
عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: “كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري”.

