الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هايسنس تطلق جهاز العرض الليزري الجديد Vidda C5 Borderless Master

هايسنس
هايسنس
احمد الشريف

أطلقت شركة هايسنس رسميًا جهاز العرض الليزري السينمائي الجديد Vidda C5 Borderless Master في السوق الصينية، في خطوة تؤكد طموح الشركة لتقديم تجربة سينمائية منزلية متكاملة تجمع بين أحدث تقنيات العرض البصري والصوت الاحترافي، مع تصميم خالٍ من الحواف ينقل المشاهد إلى عصر جديد من الترفيه البصري عالي الوضوح.​

مواصفات وتقنيات متقدمة

مصدر إضاءة ليزري ثلاثي الألوان: يعتمد الجهاز على ليزر ثلاثي الألوان لتقديم مستوى سطوع عالي يصل إلى 6800 لومن (معايير CVIA) ونقاء طيفي يفوق 99.99%.

 يتيح ذلك عرض صور واقعية حتى في الأماكن ذات الإضاءة العالية، مع عمر افتراضي للمصباح يصل إلى 25,000 ساعة.​

دقة 4K حقيقية ودعم متقدم للفيديو: يدعم الجهاز دقة 4K بمعدل 60 هرتز أو 1080p بمعدل 240 هرتز، مع تغطية ألوان 110% من طيف BT.2020 وميزات مثل HDR10+ وDolby Vision وIMAX Enhanced وFilmmaker Mode، ما يضمن استعراض المحتوى كما أراده صناع السينما.​

تباين فائق: يتميز بنسبة تباين أصيلة 1:8000 وديناميكية حتى 1:5,000,000، مع إمكانية تكبير بصري 2.38x لعرض صورة عملاقة حتى 300 بوصة دون فقدان الجودة.​

تقنية الصوت الاحترافي: يأتي بنظام صوتي داخلي 2.1 قناة من JBL مع دعم Dolby Atmos وDTS:X، لتجربة صوتية سينمائية غامرة دون الحاجة لمكبرات صوت خارجية إضافية.​

أنظمة حديثة للاتصال والتحكم

معالج متطور وذاكرة ضخمة: يضم الجهاز معالج MediaTek MT9681S مع 8 جيجابايت RAM و1 تيرابايت تخزين داخلي، لمواكبة الأداء السريع والتعامل مع ملفات الفيديو الضخمة.​

اتصال متطور: يدعم الجيل الجديد من Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 مع إمكانية الربط لاسلكيًا ومع دعم الأوامر الصوتية للتحكم عن بعد.

منافذ متعددة: مزود بمنفذي HDMI 2.1 ما يجعله مناسبًا لعشاق الألعاب الإلكترونية الحديثة ومنصات البث عالي الدقة.​

السعر والانطباعات الأولية

يتم تسويق Vidda C5 Borderless Master في الصين بسعر يبدأ من 24,999 يوان صيني (حوالي 3,510 دولار أمريكي)، مع توفره للاستيراد إلى الأسواق العالمية قريبا. 

وأجمعت مراجعات التقنية الأولية على أن الجهاز يشكل نقلة فريدة لمحبي سينما المنزل بفضل مزاياه الاحترافية التي تتغلب على معظم البدائل التقليدية.​

يمثل جهاز Hisense Vidda C5 Borderless Master خطوة متقدمة في عالم عرض المحتوى المنزلي، مع جودة صورة استثنائية وتقنيات صوتية حديثة وتصميم عصري بلا حواف، مما يجعله منافسًا حقيقيًا لأفضل أجهزة العرض السينمائي المنزلي في السوق اليوم.​

هايسنس Borderless Master Vidda C5

