السيطرة على حريق في وحدة سكنية بحي العرب ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بالطابق التاسع والأخير بأحد الأبراج السكنية بنطاق حي العرب بشارع 23 يوليو.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة لهب من داخل وحدة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اندلعت نتيجة ماس كهربائي، فيما تبين عدم وجود أي من الأهالي داخل الوحدة السكنية وقت اندلاع الحريق.

حماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق في وحدة سكنية بحي العرب

ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، وتم التعامل مع الحريق باحترافية عالية، حيث جرى محاصرة ألسنة اللهب داخل الوحدة السكنية ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة، ثم جرى تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال أو تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على حياة المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق، ولم تتلق هيئة الإسعاف أو المستشفيات أي بلاغات بوجود مصابين نتيجة الحريق.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وشُكّل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها.