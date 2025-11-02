قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
السيطرة على حريق في وحدة سكنية بحي العرب ببورسعيد

حماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق في وحدة سكنية بحي العرب
حماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق في وحدة سكنية بحي العرب
محمد الغزاوى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بالطابق التاسع والأخير بأحد الأبراج السكنية بنطاق حي العرب بشارع 23 يوليو.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة لهب من داخل وحدة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اندلعت نتيجة ماس كهربائي، فيما تبين عدم وجود أي من الأهالي داخل الوحدة السكنية وقت اندلاع الحريق.

حماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق في وحدة سكنية بحي العرب

ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، وتم التعامل مع الحريق باحترافية عالية، حيث جرى محاصرة ألسنة اللهب داخل الوحدة السكنية ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة، ثم جرى تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال أو تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على حياة المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق، ولم تتلق هيئة الإسعاف أو المستشفيات أي بلاغات بوجود مصابين نتيجة الحريق.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وشُكّل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

