رئيس مدينة بورفؤاد: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية

محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق وتمتد أحيانًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، من خلال مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة مشددًا على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتطهير الدوري للمطابق العمومية والتأكد من جاهزيتها قبل موجات الطقس السيئ، مشدداً على تجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.

وشملت توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار أجهزة الرصد في المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة، لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال أو مشكلات طارئة وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد تضع سلامة المواطن في المقام الأول وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقليل أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.

