محافظ الغربية يتابع حملات سلامة الغذاء المكبرة بالمراكز والمدن

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية داخل المحال التجارية والمطاعم والسوبر ماركت، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، موجهًا بتكثيف أعمال الرقابة اليومية لضمان سلامة المنتجات وحماية المواطنين من أي سلع مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط ربع طن من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 300 كيلو من الدواجن غير الصالحة، وإعدام طن من الشطة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بقرار من النيابة العامة، بالإضافة إلى ضبط نصف طن من الزنجبيل المنتهي الصلاحية، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمواطنين.

تحرك عاجل وحملات رقابية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة الغذاء يمثلان أولوية قصوى لما لهما من تأثير مباشر على صحة المواطن واستقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات الميدانية تتم وفق خطة محكمة تستهدف جميع المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وتشمل فحص أماكن التداول والتخزين والتحضير لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مؤكدة أن فرق سلامة الغذاء تواصل عملها على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حيث يتم سحب عينات وفحصها ميدانيًا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورًا. وأشارت إلى أن الحملات الأخيرة كشفت عن كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم التحفظ عليها وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.

كما وجّه المحافظ باستمرار التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، وتكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخل بالانضباط العام، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تاجر أو منشأة تتهاون في معايير السلامة الغذائية أو شروط التخزين والنظافة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتابع على مدار الساعة نتائج الحملات بمختلف المراكز والمدن، مع تكليف غرف العمليات بالمحافظة برصد الموقف أولًا بأول والتعامل السريع مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ضمان سلامة الغذاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.