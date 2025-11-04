قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات سلامة الغذاء المكبرة بالمراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية داخل المحال التجارية والمطاعم والسوبر ماركت، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، موجهًا بتكثيف أعمال الرقابة اليومية لضمان سلامة المنتجات وحماية المواطنين من أي سلع مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط ربع طن من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 300 كيلو من الدواجن غير الصالحة، وإعدام طن من الشطة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بقرار من النيابة العامة، بالإضافة إلى ضبط نصف طن من الزنجبيل المنتهي الصلاحية، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمواطنين.

تحرك عاجل وحملات رقابية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة الغذاء يمثلان أولوية قصوى لما لهما من تأثير مباشر على صحة المواطن واستقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات الميدانية تتم وفق خطة محكمة تستهدف جميع المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وتشمل فحص أماكن التداول والتخزين والتحضير لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مؤكدة أن فرق سلامة الغذاء تواصل عملها على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حيث يتم سحب عينات وفحصها ميدانيًا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورًا. وأشارت إلى أن الحملات الأخيرة كشفت عن كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم التحفظ عليها وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.

كما وجّه المحافظ باستمرار التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، وتكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخل بالانضباط العام، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تاجر أو منشأة تتهاون في معايير السلامة الغذائية أو شروط التخزين والنظافة.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتابع على مدار الساعة نتائج الحملات بمختلف المراكز والمدن، مع تكليف غرف العمليات بالمحافظة برصد الموقف أولًا بأول والتعامل السريع مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ضمان سلامة الغذاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات سلامه الغذاء ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

نفط

"بي بي" البريطانية للنفط تتجاوز التوقعات بأرباح قوية في الربع الثالث

مجلس الوزارء

مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً قائم على نقل التكنولوجيا

القيمة التسويقية

القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري.. تفاصيل

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد