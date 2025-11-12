أخبار أسوان:مشاهد مُضيئة بانتخابات النواب.. ومتابعة للأسعار والتشغيل وجلسات الدوار

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية حيث شهدت لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب فى أسوان فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالاً ملحوظاً من السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.



بهتافات تحيا مصر.. إقبال متزايد من الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بأسوان..شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فتح جميع اللجان الإنتخابية التى تضم 190 لجنة داخل 4 دوائر إنتخابية لإستقبال الناخبين فى مختلف أنحاء مراكز ومدن وقرى المحافظة .

انتخابات النواب 2025.. محافظ أسوان يتابع انتظام سير العملية الانتخابية

استكمالاً للمتابعة الدورية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للجهود الجارية من كافة الجهات من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية .

حملات تفتيشية لتثبيت الأسعار والاطمئنان على جودة السلع الغذائية بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعمه الكامل لكافة الأنشطة التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار وورش العمل لنشر الوعي الأسرى

فى لفتة إنسانية تؤكد الدور المجتمعى لجهاز الشرطة، قدمت عناصر الشرطة النسائية بأسوان المساعدة للسيدات والفتيات .

نماذج مشرفة.. الشرطة النسائية بأسوان تساعد السيدات لدخول لجان الاقتراع| صور

مشاهد مضيئة

تواصل سيدات أسوان الاقبال بكثافة على اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى .



سيدات أسوان يتصدرن المشهد فى ثانى أيام الانتخابات.. شاهد

مشاهد مضيئة متتالية تشهدها اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب حيث شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان مشهد إنسانى.

مشاهد مضيئة فى انتخابات النواب بأسوان .. سيدة من ذوى الهمم تدلى بصوتها

حرص ذوو الهمم للأدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى أسوان ، حيث أنهم بعزيمة وإصرار يؤكدون على مشاركتهم الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى .



ذوو الهمم بأسوان يحرصون على المشاركة الايجابية بالعرس الديمقراطى لانتخابات النواب

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية العمل خلال شهر أكتوبر الماضى ، وذلك فى إطار الحرص المستمر لدعم منظومة العمل وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهنى لتوفير فرص التشغيل المناسبة لأبناء المحافظة .



محافظ أسوان يتابع جهود مديرية العمل خلال الشهر المنقضى

شهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية بمحافظة أسوان موقف إنسانى تمثل فى مبادرة أحد القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025 بمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها.

مشهد إنسانى فى أسوان.. قاضٍ يساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب

مشاهد مضيئة تجسدت داخل اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى أسوان، حيث شهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية قيام المستشار رئيس لجنة مدرسة كيما الصباحية شرق بمدينة أسوان، بمساعدة رجل مسن على الإدلاء بصوته داخل اللجنة.

مشاهد مضيئة بانتخابات أسوان.. قاض يساعد مسنا على الإدلاء بصوته