رئيس مدينة بورفؤاد يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم جهود الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارىء لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق مدينة بورفؤاد، تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة خلال نوة الفيضة الصغرى.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأنه تم الدفع بالمعدات الثقيلة والسيارات المخصصة والفرق الفنية المدربة لشفط تجمعات مياه الأمطار بشكل دوري، لمنع تراكم المياه التي قد تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وتأثر حركة المارة، وضمان سلامة المواطنين أثناء تنقلهم.

جهود شفط مياه الأمطار

أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال الطوارئ مستمرة على مدار الساعة، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ لتجنب أي أضرار أو تعطيل للحياة اليومية ، مشددا على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة أي مناطق تشهد تجمعات مياه بشكل عاجل لضمان التدخل الفوري.