رئيس مدينة بورفؤاد يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع

شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة
محمد الغزاوى

تابع  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم جهود الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارىء لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق مدينة بورفؤاد، تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة خلال نوة الفيضة الصغرى.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأنه تم الدفع بالمعدات الثقيلة والسيارات المخصصة والفرق الفنية المدربة لشفط تجمعات مياه الأمطار بشكل دوري، لمنع تراكم المياه التي قد تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وتأثر حركة المارة، وضمان سلامة المواطنين أثناء تنقلهم.

 جهود شفط مياه الأمطار 

أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال الطوارئ مستمرة على مدار الساعة، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ لتجنب أي أضرار أو تعطيل للحياة اليومية ، مشددا على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة أي مناطق تشهد تجمعات مياه بشكل عاجل لضمان التدخل الفوري.

بورفؤاد بورسعيد شفط المياه مياه الأمطار

