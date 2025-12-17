قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في أول أيام انتخابات الإعادة بمجلس النواب.. توافد المواطنين على لجان الاقتراع ببورسعيد

في أول أيام انتخابات الإعادة بمجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد
في أول أيام انتخابات الإعادة بمجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء ، توافدًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في انتخابات الإعادة بمجلس النواب 2025، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ويعكس الإقبال الملحوظ منذ الصباح الباكر حرص أبناء بورسعيد على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية في إطار من الالتزام والانضباط.

 حيث تواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد وسط إجراءات تيسيرية لضمان سهولة عملية التصويت حيث يبلغ عدد المواطنين ممن يحق لهم التصويت بالمحافظة 271084 ناخبًا، موزعين على 22 لجنة انتخابية تغطي النطاق الجغرافي الكامل للمحافظة.

في أول أيام انتخابات الإعادة بمجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد

ومن جانبه، أكد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد أن المحافظة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان انتظام عملية التصويت في أجواء آمنة ومنظمة مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الدعم اللوجيستي داخل المقار الانتخابية.

ويدعو محافظ بورسعيد جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيًا مهمًا يعكس وعي المواطن البورسعيدي ودوره في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

