أخبار أسوان| احتفالات وتهنئة لأسرة أول مولودة بالعام الجديد.. والتجهيز لجولة الإعادة بانتخابات النواب

شهدت محافظة أسوان أحداثا متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من اليوم الأول للعام الميلادى الجديد الخميس الموافق 1/1/2026.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسمى آيات التهنئة القلبية إلى أسرة محمد إبراهيم ، بمناسبة مولودته الجديدة " بيان " والتى تم تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية فى عام 2026، لتسجل إسمها كحدث مميز مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد.

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الاحتفال برأس السنة جاء ثمرة استعدادات مبكرة جرى تنفيذها وفق خطة متكاملة، شملت تزيين الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات بالإضاءة والزينة المبهرة، بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية.

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان .



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات الحفل الذى نظمته الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقيادات الشعبية بمركز شباب العمارية لتكريم الطلاب والطالبات الذين حققوا المراكز الأولى فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارة التعليمية لمركز إدفو

جهود متنوعة

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل والجدية بالبرامج الزمنية المحددة لنهو وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أنه لن يتم السماح بأى تأخير عن 31 مارس القادم .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن بتفقد مقار اللجان الإنتخابية، وكذلك الإستراحات للإطمئنان على التجهيزات المتنوعة للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى 152 لجنة فرعية داخل 3 دوائر إنتخابية هى أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة.



قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات العامة ، والتى نتجت عن إحتفالات أهالى مدينة أسوان بليلة رأس السنة ، وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026 وذلك بواقع 8 أطنان .



