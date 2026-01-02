قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان| احتفالات وتهنئة لأسرة أول مولودة بالعام الجديد.. والتجهيز لجولة الإعادة بانتخابات النواب

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان أحداثا متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من اليوم الأول للعام الميلادى الجديد الخميس الموافق 1/1/2026.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسمى آيات التهنئة القلبية إلى أسرة محمد إبراهيم ، بمناسبة مولودته الجديدة " بيان " والتى تم تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية فى عام 2026، لتسجل إسمها كحدث مميز مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد.

محافظ أسوان يهنئ أسرة الطفلة "بيان"أول مولودة يتم تسجيلها على مستوى الجمهورية في 2026
أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الاحتفال برأس السنة جاء ثمرة استعدادات مبكرة جرى تنفيذها وفق خطة متكاملة، شملت تزيين الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات بالإضاءة والزينة المبهرة، بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية.

محافظ أسوان: استعدادات مبكرة ساهمت فى احتفالات الأهالى بليلة رأس السنة..صور
إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان .


محافظ أسوان يبحث مع شركة المقاولون العرب سبل الإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات الحفل الذى نظمته الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقيادات الشعبية بمركز شباب العمارية لتكريم الطلاب والطالبات الذين حققوا المراكز الأولى فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارة التعليمية لمركز إدفو

محافظ أسوان: التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل والجدية بالبرامج الزمنية المحددة لنهو وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أنه لن يتم السماح بأى تأخير عن 31 مارس القادم .
محافظ أسوان: نهو المشروعات المدرجة بمبادرة حياة كريمة خلال مارس

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن بتفقد مقار اللجان الإنتخابية، وكذلك الإستراحات للإطمئنان على التجهيزات المتنوعة للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى 152 لجنة فرعية داخل 3 دوائر إنتخابية هى أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة.


لجان انتخابات النواب في أسوان تستعد لـ الإعادة يومي 3و4 يناير

قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات العامة ، والتى نتجت عن إحتفالات أهالى مدينة أسوان بليلة رأس السنة ، وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026 وذلك بواقع 8 أطنان .


رفع 8 أطنان قمامة ومخلفات ناتجة عن احتفالات ليلة رأس السنة من الشوارع والميادين والحدائق بأسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

