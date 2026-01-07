ضبط 3 طن و300 كيلو رنجة مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 3 طن و300 كيلو رنجة مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل مصنع للأسماك المدخنة بمركز كفرالزيات غير مرخص، و5604 عبوة منظفات منتهية الصلاحية داخل مخزن بكفرالزيات.

توجيهات محافظ الغربية

وكانت مديرية التموين بالغربية، وفي إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية لمنطقتي وسط وغرب الدلتا، نفذت حملة تموينية بدائرة مركز كفر الزيات بتعليمات من المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل الوزارة ، والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية .

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع رنجة غير مرخص يعمل بالمخالفة للقانون، وتم ضبط 150 كرتونة أسماك هارنج مجمدة بإجمالي وزن 3.3 طن، مجهولة المصدر وبدون فواتير استعدادا لتجهيزها رنجة مدخنة، وبالمخالفة للاشتراطات والقرارات الوزارية، حيث تبين استخدامها في التصنيع مع التلاعب في تواريخ الصلاحية.

حملات تموينية

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن منظفات بمركز كفرالزيات، بداخله 5604 عبوة منظفات منتهية الصلاحية ومتداولة بالمخالفة للقانون وخداع وغش مجهور المواطنين.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.