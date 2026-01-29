الحكم على ابنة مبارك المزعومة في سب وقذف رجل أعمال.. السبت

تصدر المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، السبت المقبل، 31 يناير 2026، الحكم على المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، لاتهامها سب وقذف والتشهير برجل أعمال من إحدي الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" قذفت المجني عليه رجل أعمال من دولة عربية بأمور وعبارات، وقامت بنشر ذلك على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة نشرت السب والقذف فى حق رجل الأعمال العربى عن طريق حسابها الاكتروني والتى من شأنها المساس به والتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض علي نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت احالتها إلي المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.