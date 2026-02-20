مانشستر يونايتد يحدد مساران بشأن مصير مايكل كاريك

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن مصير مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في قادم الأيام.

وأكد أن نادي مانشستر يونايتد حدد مساران بشأن مصير مايكل كاريك خلال الفترة القادمة.

المسار الأول يتمثل خلاله أحد الخيارات أمام مايكل كاريك في مواصلة إثبات جدارته كمدرب لمانشستر يونايتد والسعي جاهداً للحصول على الوظيفة الدائمة. سيواصل العمل ويبذل قصارى جهده للبقاء - لديه فرصة مؤكدة.

المسار الثاني يؤكد علي ان نادي مانشستر يونايتد لا يزال يراجع الوضع داخلياً وينظر في مرشحين آخرين. فهم يريدون التأكد من اتخاذ أفضل قرار ممكن في الصيف، إذ لا يمكنهم تحمل خطأ في اختيار المدرب. ولهذا السبب تستمر المحادثات الداخلية حول المرشحين المحتملين لهذا المنصب.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، يملك كاريك فرصته الخاصة إذا استمر في الأداء على هذا النحو، فسيكون لديه بلا شك فرص جيدة جداً للبقاء كمدرب دائم لمانشستر يونايتد