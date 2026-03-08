توك شو| ارتفاع الذهب واستقرار الطقس.. وجيش الاحتلال يعلن قصف مطار أصفهان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الذهب.. هل تزداد قيمته أم ينخفض؟

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الذهب، حيث أكد أن الحروب عادةً ما تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره "ملاذًا آمنًا" للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.

التذبذب المؤقت بسبب الدولار وجني الأرباح

وأشار إلى أن الأسعار قد تتذبذب أو تنخفض مؤقتًا في بعض الحالات، خاصة إذا ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، أو في حال حدوث عمليات جني أرباح قد تؤدي إلى انخفاض الطلب المباشر على المعدن النفيس.

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا سيساعد على تكوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الشمالية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تشهد اليوم درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، وأن العظمى على القاهرة اليوم تسجل 21 درجة خلال فترة النهار، وأنه كلما اتجهنا للجنوب تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تسجل في القاهرة الكبرى 11 درجة، وفي المدن الجديدة 9 درجات، وهناك بعض المناطق تسجل 7 و8 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وأوضحت أن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية، وأن اليوم هناك أمطارًا بين المتوسطة والخفيفة على مناطق الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وقد تكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة.

الجيش الإسرائيلي: سنلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة لخامنئي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي" أنه سيلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة لخامنئي.

وفي وقت سباق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن استقبال 219 مصابًا العلاج في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الحرب الدائرة مع إيران.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن من بين المصابين 10 حالات متوسطة و198 حالة طفيفة.

السفير الروسي في لندن: موسكو تدعم طهران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن السفير الروسي في لندن، أن موسكو تدعم طهران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران.

وذكرت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه الغارات لاحقا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا مطار أصفهان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي" أنه قصف مطار أصفهان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران.

وذكرت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه الغارات لاحقا.

استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجل يفيد بأن مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى.



وأوضحت القناة أن مصر تعتبر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وحذرت مصر من مخاطر استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

برنامج "وللنساء نصيب" يستعرض قصة السيدة هاجر | فيديو

استعرض برنامج وللنساء نصيب، المذاع عبر قناة صدى البلد، قصة السيدة هاجر، التي سعت بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات بحثاً عن طعام أو ماء لرضيعها إسماعيل في وادٍ قاحل، امتثالاً لأمر الله وثقة في نصره، بعدما نفد ما معهما من زاد

وأوضح البرنامج أن سعي السيدة هاجر تُوّج بفرجٍ من الله، إذ تفجر بئر زمزم تحت قدمي الطفل إسماعيل، لتصبح قصتها رمزاً للصبر والسعي والتوكل على الله، ويتحول ذلك المكان لاحقاً إلى مدينة مكة المكرمة.

"القومي للاتصالات": حملة التوعية والتحذير من النصب الإلكتروني مستمرة

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التطور الكبير في خدمات وشبكات الاتصالات جعلها جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، حيث لم تعد تقتصر على المكالمات والإنترنت فقط، بل أصبحت تدخل في العديد من الخدمات اليومية مثل الصحة والنقل والخدمات المالية، وهو ما يستلزم رفع مستوى الوعي بكيفية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز يطلق بشكل مستمر حملات توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الندوات والأنشطة الميدانية في المحافظات والجامعات، بهدف توضيح أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها، مع تقديم إرشادات مبسطة تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم الشخصية.

وشدد على ضرورة عدم فتح الروابط المجهولة أو مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص، مؤكدًا أن البنوك والجهات الرسمية لا تطلب بيانات العملاء عبر الهاتف.