أخبار التوك شو| أحمد موسى: تحركات الرئيس السيسي لحماية الأمن العربي مستمرة.. وزير الطاقة الأمريكي: مضيق هرمز ليس آمنا للملاحة حتى الآن

أحمد موسى: مصر في قلب الأحداث.. والرئيس السيسي يقود جهود تعزيز التنسيق العربي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل دورها الداعم للأشقاء العرب في مختلف القضايا، مشيرًا إلى أن تعزيز التضامن العربي يمثل أولوية أساسية لدى القيادة السياسية.

وزير الطاقة الأمريكي: مضيق هرمز ليس آمنا للملاحة حتى الآن

قال وزير الطاقة الأمريكي ، إن مضيق هرمز ليس آمنا للملاحة حتى الآن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الصحة: 91% من أدوية السوق المصري مصنّعة محليًا وتأمين المخزون الاستراتيجي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع عن كثب تأمين الأدوية في ظل الأزمات الإقليمية المحيطة بالمنطقة، مشددًا على أهمية متابعة وزير الصحة لتوافر الدواء للمواطن المصري.

أحمد موسى: تحركات الرئيس السيسي لحماية الأمن العربي مستمرة

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل للأشقاء العرب في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تحركات عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من تصبح بسبع تمرات لا يضره سم ولا سحر.. أزهري يوضح

أكد الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يمكن التفريط في ثوابت الدين، وأن الدين لله، وأنه قد يقول كلمة اليوم لا يقبلها أهل العصر الحالي، لكن قد تأتي أمم بعد ذلك وتقبلها.



راوية منصور: الفحم الأخضر ابتكار لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات

تحدثت راوية منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رامسكو مصر، عن تفاصيل عملها في مجال إعادة تدوير المخلفات وإنتاج الأسمدة العضوية والفحم الأخضر، مؤكدة أنها بدأت المشروع على أرض صغيرة داخل مركز البحوث في الإسماعيلية.

أزهري: لم أُرزق بولد لذلك وهبت كل أملاكي لبناتي

أكد الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه وهب لبناته كل ما يملك في حياته، موضحًا أنه لم يُرزق بولد، ولذلك كتب كل شيء لبناته.

قرار جديد بشأن قضايا النفقة.. أحمد موسى: تعليق خدمات المتهربين لحماية حقوق الأسرة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل القرار الصادر عن وزير العدل محمود حلمي الشريف، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم وعدم الالتزام بسداده.

أحمد مرتضى منصور: الزمالك شهد دخولا مالية كبيرة بعد سداد غرامة كهربا

أكد أحمد مرتضى منصور أن فترة تواجده في مجلس إدارة نادي الزمالك شهدت دخولًا ماليًا كبيرًا للنادي، مشيرًا إلى وجود أموال داخل النادي خاصة بعد سداد غرامة كهربا.

عبير الشيخ: تمكين المرأة أصبح واقعا بفضل دعم الدولة

تحدثت الإعلامية عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، عن ملف تمكين المرأة في المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا الملف حظي باهتمام كبير من الدولة خلال السنوات الأخيرة.

