حارس ومهاجم.. تعديل طفيف في تشكيل إسبانيا المتوقع بـ ودية مصر

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه لويس دى لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لإجراء تعديلات طفيفة في تشكيل الماتادور الإسباني في مباراة منتخب مصر الوطني الودية غدا الثلاثاء.

وتقام مباراة مصر وإسبانيا الودية مساء غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة استعدادا للمشاركة فى مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وذكرت التقارير أن مشاركة خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة مع المنتخب الإسباني في مباراة مصر الودية غير مؤكدة.

وأشارت التقارير إلي أن ديفيد رايا حارس آرسنال الإنجليزي يعتبر الأقرب لحراسة عرين الماتادور الإسباني في ودية منتخب مصر الوطني غدا الثلاثاء.

ولفتت إلي أن مدرب اسبانيا استجاب لطلب نادي برشلونة بإشراك لامين يامال نجم البارسا لمدة 45 دقيقة فقط في ودية منتخب مصر الوطني غدا الثلاثاء.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع في ودية منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا على تشكيل الماتدور أمام نظيره منتخب مصر غدا الثلاثاء والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمي:

خوان جارسيا أو ديفيد رايا

خط الدفاع:

مارك كوكوريا وديان هاوسن وإيمريك لابورت وماركوس يورينتي

خط الوسط:

رودري ومارتين زوبيمندي وبيدري

خط الهجوم: فيران توريس ولامين يامال وميكيل أويارزابال.

