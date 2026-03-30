المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد تنفي التهمة أمام المحكمة

أنكرت دعاءالمتهمة بأ..نهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، ارتكابها الواقعة، بعدما وجه لها القاضي سؤالًا مباشرًا خلال جلسة المحاكمة قائلًا: «أنتِ قتلتي فاطمة؟»، لترد عليه قائلة: «لا»، مؤكدة تمسكها بإنكار الاتهام.





إنكار التهمة.. المتهمة بأ..نهاء حياة عروس بورسعيد تنفي أمام المحكمة وتأجيل القضية

وشهدت الجلسة طلبات من هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي، والاطلاع على تفاصيل التقرير الفني الخاص بسبب الوفاة، إلى جانب طلب سماع عدد من الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث لقيت المجني عليها مصرعها داخل منزل خطيبها بمحافظة بورسعيد، في واقعة أثارت الرأي العام، وسط اتهامات للمتهمة بارتكاب الجريمة داخل مسكن أسرة المجني عليه.



وقررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أبريل المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي واستكمال نظر الدعوى.