الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المحكمة تستدعي أسرة خطيب عروس بورسعيد في أولى جلسات المحاكمة

محمد الغزاوى

شهدت أولى جلسات قضية عروس بورسعيد فاطمة خليل و التى لقت مصرعها بمنزل خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان غياب تام لأسرة الخطيب عن حضور الجلسة التى نظرتها اليوم محكمة جنايات بورسعيد 

وغاب عن الحضور أيضا زوج المتهمة دعاء المعترفة بقيامها بأ..نهاء حياة المجنى عليها والذي يعتبر شقيق الخطيب للفقيدة عروس بورسعيد 

وشهدت الجلسة حضور أهل المتهمة برفقة صغارها واسرة المجنى عليها وسط دفاع كلاهما و لفيف من المحامين المدعين بالحق المدنى 

إنكار التهمة.. المتهمة بقتل عروس بورسعيد تنفي أمام المحكمة وتأجيل القضية


و أنكرت المتهمة بانهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، ارتكابها الواقعة، بعدما وجه لها القاضي سؤالًا مباشرًا خلال جلسة المحاكمة قائلًا: «أنتِ قتلتي فاطمة؟»، لترد عليه قائلة: «لا»، مؤكدة تمسكها بإنكار الاتهام.


وشهدت الجلسة طلبات من هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي، والاطلاع على تفاصيل التقرير الفني الخاص بسبب الوفاة، إلى جانب طلب سماع عدد من الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث لقيت المجني عليها مصرعها داخل منزل خطيبها بمحافظة بورسعيد، في واقعة أثارت الرأي العام، وسط اتهامات للمتهمة بارتكاب الجريمة داخل مسكن أسرة المجني عليه.


وقررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أبريل المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي واستكمال نظر الدعوى.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
