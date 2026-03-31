أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر.. عمرو أديب يطالب بـ"ناتو عربي"

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم

قال الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بدأ يتأثر بالاحداث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا أن الصين خفضت إنتاج السيارات، كما أن اليابان خسرت الكثير في بورصتها صباح اليوم، وتدخلات الرئيس السيسي من أجل الإخوة العرب ووقف الحرب في المنطقة.



حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر

حذر الإعلامي أحمد موسى من بعض الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفزع بين المواطنين، موضحًا أن هناك رسالة تم تداولها بشأن وجود مشكلة في المياه، إلا أنه تم نفي الأمر جملة وتفصيلًا.

عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتشكيل "ناتو عربي" على غرار حِلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.



الأرصاد تكشف حقيقة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد

قالت منار غانم، أنه لا داعي للخوف والقلق بشأن الأحوال الجوية في الثلاثاء والأربعاء والخميس، مشيرا إلي أن الطقس سوف يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع فرص في ارتفاع شدة الرياح.

طقس متقلب.. تعرف على فرص الأمطار ونشاط الرياح وكيفية تأثيرها على المدارس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطقس متغير بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأجواء مشمسة نهارًا، وفرص أمطار متفاوتة الشدة ليلاً.

التموين: أرصدة السلع الأساسية فى حدود مطمئنة للغاية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع 6 أشهر، وفي بعض السلع يقترب من عام كامل.

نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه منذ بداية الحرب أصبحت أجندة الدول في العالم مهتمة بالطاقة، لكن مضيق هرمز يخرج منه 50% من اليوريا، موضحًا أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 30% وانخفض إنتاجها بنسبة 20%، وبالتالي سيحدث نقص في الغذاء على مستوى العالم.

جريمة كبيرة.. عمرو محمود ياسين يكشف كواليس أزمة أسرته ويطالب بمحاسبة المتورطين

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين تفاصيل مؤثرة حول الأزمة التي تعرضت لها أسرته مؤخرًا، مؤكدًا أن ما حدث تجاوز كل الحدود الأخلاقية، ووصفه بـ"الجريمة الكبيرة" التي تستوجب المحاسبة.

الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا

أكد طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة تدعم قرارات القيادة السياسية بالغلق المبكر للمحال والمنشآت، القطاع الترفيهي سوف يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا وليس في النهار.

شعبة السيارات: زيادة الأسعار بنسبة 12% نتيجة الحرب الإيرانية.. نحذر من استغلال الأزمة

أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن قطاع السيارات شهد تأثيرات مباشرة منذ بداية الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و12% خلال هذه الفترة، والأزمة الحالية في السوق ترتبط بشكل أساسي بمشكلات الاستيراد الناتجة عن تداعيات الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن توقيت الشراء أصبح عاملاً مؤثرًا على الأسعار، حيث كان قرار الشراء قبل يومين أفضل من اليوم.

بسبب الحضانة وحق الرؤية.. مشادة بين ضيوف أحمد سالم على الهواء

ونشبت مشادة كلامة حادة على الهواء بين ضيوف الإعلامي أحمد سالم خاصة عصام عجاج المحامي بالنقض، وإحدى الأمهات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية، وذلك بسبب الاختلاف على مفهوم الحضانة والاستضافة للأطفال.

التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026

أعلن خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عن نتائج الاجتماع المشترك بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، الذي أسفر عن مجموعة من التسهيلات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.