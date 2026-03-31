محافظ بورسعيد : رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات لمتابعة حالة الطقس

أكد محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، رفع درجة الاستعداد بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات بكافة الأحياء، لمتابعة حالة الطقس أولاً بأول.

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة، مع الربط الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أحداث طارئة.

تشغيل مركز السيطرة على مدار 24 ساعة

وشدد على أهمية المتابعة اللحظية لكافة المستجدات، والتعامل الفوري مع أي تداعيات للحالة الجوية، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.