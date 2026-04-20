توك شو| هل يشهد الصيف تخفيف الأحمال؟.. الكهرباء تكشف مفاجأة.. وحقيقة وفاة ضياء العوضي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل سيشهد الصيف تخفيف للأحمال؟.. الكهرباء تكشف مفاجأة

قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء أسفرت عن تحقيق وفر كبير في الطاقة، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط.

تحاليل شاملة قبل الزواج.. برلمانية تقترح إجراءً جديدا بشأن الأحوال الشخصية

أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مدمن المواد المخدرة يعد مريضًا يحتاج إلى العلاج، مشيرةً إلى أن الإدمان مرض مزمن، وطالبت بمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حال ثبوت إدمان الزوج، موضحةً أنه إذا خضع للعلاج ثم عاد للإدمان مرة أخرى، فمن حق الزوجة طلب الطلاق.

كواليس صادمة لخطف رضيع بمستشفى الحسين.. الأم تكشف كيف استغلت المتهمة لحظة غفلة

كشفت والدة الرضيع الذي تعرض للخطف داخل مستشفى الحسين الجامعي، تفاصيل مثيرة عن الواقعة، موضحة أنها توجهت إلى المستشفى برفقة والدتها لإتمام عملية الولادة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي في البداية.

حقيقة وفاة ضياء العوضي.. محاميه يحسم الجدل ويكشف الإجراءات الرسمية بعد الشائعات

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الدكتور ضياء العوضي، أخصائي التغذية العلاجية، في دولة الإمارات، ما أثار حالة من الجدل بين النفي والتأكيد من مصادر مختلفة.

أحمد موسى: «حكاية بطل» سلسلة وثائقية تخلّد بطولات وشهداء القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن إطلاق سلسلة أفلام وثائقية جديدة تحت عنوان «حكاية بطل»، والتي توثق قصص أبطال وشهداء القوات المسلحة المصرية، في أعمال تُعرض للمرة الأولى بروايات حقيقية موثقة عن تضحياتهم في مواجهة الإرهاب.

رئيس المطورين العقاريين: ارتفاع أسعار الحديد من 20% الى 25% خلال الفترة الأخيرة

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة تراوح بين 20% و25%، ما ينعكس على تكلفة البناء وسوق التطوير العقاري.

يارا السكري: كنت بتمنى النجاح واللي حصل خضني

كشفت الفنانة يارا السكري، تفاصيل جديدة عن بدايتها الفنية وخاصة في مسلسل كلاي، مشيرة إلى أن هذا العمل الفني من اقرب الأعمال الفنية لها.

أرض الفيروز على طريق التنمية الشاملة.. محافظ شمال سيناء: قفزة اقتصادية ومشروعات عملاقة تغيّر الواقع

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتحمل دلالات استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتنمية سيناء، نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي وأهميتها في الأمن القومي المصري.

محمد أبو العينين: إقرار إعد.ام الفلسطينيين مصيبة ونطالب بوقفه فورا

أعرب النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن رفضه القاطع لأي تشريعات تمس حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموافقة على قانون يبيح إعدام الفلسطينيين تمثل “مصيبة” بكل المقاييس.

لا تمنح حقوقا قانونية للمباني المخالفة.. الكهرباء: تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ 2024

أعلن المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024، في إطار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء داخل المباني المخالفة وغير المرخصة.