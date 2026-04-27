أخبار التوك شو| أحمد موسى: كيف تسلل مسلح إلى مقر الرئيس الأمريكي؟.. وترامب: مطلق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض شخص مريض نفسيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب: مطلق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض شخص مريض نفسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مطلق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض شخص مريض نفسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

التعليم: 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر| تفاصيل

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عملًا مستمرًا لتطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع.

القومي للبحوث: المخدر A4 حشيش صناعي يضرب المخ مباشرة

كشفت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، عن تفاصيل تتعلق بانتشار نوع من المواد المخدرة المعروفة باسم “A4”، وآليات استخدامها، وتأثيرها على الجسم والمخ.

حمدي بتشان يدعم شيرين عبد الوهاب: صوتها استثنائي والجمهور في انتظار عودتها

أعرب الفنان حمدي بتشان، عن تقديره الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا إيمانه بموهبتها وصوتها المميز، مشيرًا إلى أنها قادرة على العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

محاولة اغتيال ترامب تهز واشنطن.. أحمد موسى: كيف تسلل مسلح إلى مقر الرئيس الأمريكي؟

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم منذ فجر اليوم لا يتحدث إلا عن الأحداث التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب محاولة إطلاق نار استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مشاركته في فعالية إعلامية داخل أحد الفنادق الكبرى.

العقالي: التشدد وتمزيق الأمة أخطر من البدعة.. والإسلام أبسط مما نصوره

أكد الداعية الشيخ عبدالغني العقالي، ابن مركز البداري بمحافظة أسيوط، أن تفاعل الجمهور مع دعوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعكس احتياج الناس لخطاب ديني بسيط ومتزن، معربًا عن أمله في أن يتقبل الله عمله ويجعله خالصًا لوجهه.

مفاجأة أمنية.. خبير يكشف تحركات أمريكية نحو نيجيريا بعد إيران وخطط للهيمنة على الطاقة العالمية

علق العميد محمود محيى الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، على التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن الملف الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة يرتبط بشكل أساسي بقطاع الطاقة، في ظل سعي واشنطن للحفاظ على نفوذها في هذا المجال الاستراتيجي.

متحدث الوزراء: وقف العمل نهائيًا بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية 11 مساء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة المختصة عقدت اجتماعًا اليوم استمعت خلاله إلى مختلف التقييمات المتعلقة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء تطورات الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي، فضلًا عن انعكاساتها على تقديرات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو.

أحمد موسى: حادث حفل مراسلي البيت الأبيض يكشف خللًا أمنيًا ويطرح تساؤلات حول أداء الأجهزة الأمريكية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحادث الذي وقع خلال حفل مراسلي البيت الأبيض يثير تساؤلات واسعة حول كفاءة المنظومة الأمنية في الولايات المتحدة.

تفاصيل تحليل "dna" الغذائي.. تاريخه وفوائده

قالت الدكتورة مريم ناصر، أخصائية تغذية إكلينيكية، إن تحليل dna الغذائي أمر جديد وليس مجرد تريند ويتم عمله مرة واحدة في العمر.