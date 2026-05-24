قيمة مقابل سعر .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعات Realme Buds T500 Pro
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعة أذن لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء أكثر من سماعة تأتي بالعديد من المميزات.

شهدت سماعات Realme Buds T500 Pro قفزة في المبيعات بنسبة 230% مع عودة ثقة المشترين بسلسلة T.
اكتسبت سلسلة سماعات Realme Buds T سمعة طيبة في فئة السماعات الاقتصادية، حيث تُعتبر سماعات Buds T200 و T300 خيارًا موثوقًا به للمستخدمين اليوميين. وتشير بيانات المبيعات الأولية لسماعات Realme Buds T500 Pro الجديدة إلى أن هذه الثقة نفسها تمتد الآن إلى أحدث طرازاتها.

قد طُرحت سماعات Buds T500 Pro بسعرٍ قدره 2599 روبية هندية، ثم ارتفع سعرها الآن إلى 2799 روبية هندية . ولا يزال بإمكان المشترين العثور على هذه السماعات عبر نفس المنصات الإلكترونية والمتاجر التقليدية.

من الناحية التقنية، تُقدّم سماعات Buds T500 Pro ترقية ملحوظة مقارنةً بطرازات سلسلة T السابقة. فهي تستخدم مُشغّلات صوتية مطلية بالتيتانيوم بقطر 12.4 مم، وتدعم الصوت عالي الدقة باستخدام مُشفّر LHDC 5.0. كما أن إضافة الصوت المكاني بزاوية 360 درجة تجعلها أقرب إلى الميزات الموجودة عادةً في السماعات ذات الأسعار الأعلى.

تشمل الميزات الإضافية دعم الترجمة بالذكاء الاصطناعي لـ 34 لغة وأنماط صوتية تُعرف باسم "MindFlow". يزن كل سماعة أذن 4.5 جرامات، وهي حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، ما يُكمل مجموعة الميزات التي يبدو أنها تُثير اهتمام المشترين الأوائل.

ميزات سماعات Moto Buds 2 Plus و Moto Buds 2. 

كشفت شركة موتورولا عن سماعتين لاسلكيتين جديدتين في مؤتمر MWC 2026 ضمن منظومة Moto Things. 

الطرازان الجديدان هما Moto Buds 2 Plus و Moto Buds 2. تتميز كلتا السماعتين بأداء صوتي قوي، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، وميزات ذكية في تصميم صغير الحجم بألوان بانتون.

صُممت سماعات Moto Buds 2 Plus للمستخدمين الذين يتنقلون بين العمل والمكالمات والترفيه طوال اليوم. وتستخدم هذه السماعات تقنية الصوت من Bose، المُعدّة لتقديم صوت متوازن وغني بالتفاصيل.


تتميز هذه السماعات بمحركات ديناميكية بقطر 11 مم لتوفير صوت جهير أعمق، ومحركات Knowles متوازنة لتحسين الوضوح والدقة.

 تدعم السماعات تقنية الصوت عالي الدقة مع برنامج ترميز الصوت عالي الوضوح منخفض التأخير (LHDC) لتشغيل لاسلكي عالي الجودة. كما تتضمن تقنية الصوت المكاني لخلق تجربة صوتية غامرة.

 يمكن للمستخدمين التنقل بين الكمبيوتر المحمول والهاتف دون الحاجة إلى إعادة الاتصال. تتيح ميزة مشاركة الصوت توصيل زوجين من سماعات Moto Buds 2 Plus بهاتف واحد للاستماع معًا. كما تعمل خاصية استشعار الارتداء على إيقاف الصوت مؤقتًا تلقائيًا عند إزالة سماعات الأذن.
صُممت سماعات Moto Buds 2 للاستخدام اليومي. وهي مزودة بمحركات ديناميكية بقطر 11 مم ومحركات مغناطيسية مستوية دقيقة بقطر 6 مم، وتدعم الصوت عالي الدقة بتقنية LHDC. كما تدعم الصوت المكاني لتجربة استماع أكثر مغامرة.
تتضمن هذه السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط الديناميكي التي تصل إلى 55 ديسيبل، بالإضافة إلى وضع الشفافية الذي يسمح للمستخدمين بسماع محيطهم عند الحاجة. كما تحتوي على ستة ميكروفونات مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء المحيطة لإجراء مكالمات صوتية واضحة.

يبدأ سعر سماعات Moto Buds 2 من 79 يورو.

