محافظ الغربية يدعو المؤسسات والشركات ورواد الابتكار للمشاركة في جائزة زايد للاستدامة 2026

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الهادفة للربح ورواد الأعمال بالمحافظة، إلى المشاركة في جائزة زايد للاستدامة 2026، والتي تُعد واحدة من أبرز الجوائز العالمية الداعمة للمبادرات والمشروعات ذات الأثر المجتمعي المستدام.

ويأتي ذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الجائزة تمثل فرصة حقيقية لعرض الأفكار والمشروعات المبتكرة القادرة على تقديم حلول عملية في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين النماذج الناجحة ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة حريصة على تشجيع جميع الجهات الجادة على الاستفادة من هذه الفرص الدولية، خاصة في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، بما يسهم في دعم جهود التنمية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الواعدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن باب التقديم للمشاركة في الجائزة مستمر حتى 22 يونيو 2026، داعيًا الراغبين إلى الاطلاع على شروط وآليات التقديم عبر الموقع الرسمي للجائزة، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية تعكس ما تمتلكه مصر من أفكار وكوادر قادرة على المنافسة وتقديم نماذج ناجحة تحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا داخل المجتمع.

للاطلاع على شروط التقديم وتسجيل طلب المشاركة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجائزة:

🌐 جائزة زايد للاستدامة

‏https://zayedsustainabilityprize.com/ar/