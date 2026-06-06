لبنان : استشهاد ضابط وسائقه في غارة على طريق الخردلي – الجرمق

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد ضابط وسائقه في غارة على طريق الخردلي – الجرمق جنوبي البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واستشهد ما لا يقل عن 21 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان يوم الجمعة، وفقاً لإحصاءات شبكة CNN التي استندت إلى حصيلة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن العدد الإجمالي يشمل عضواً في المجلس البلدي في صيدا، وطفلين سوريين كانا يستقلان دراجة نارية مع والدهما في النبطية، ومسعفاً في بلدة زبدين المجاورة، مضيفة أن الضربة الأخيرة استهدفت سيارة إسعاف أثناء محاولتها توصيل الخبز إلى عائلة "محاصرة".