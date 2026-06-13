أخبار أسوان | المحافظ يوجه بحل شكاوى ضعف مياه الشرب.. إفتتاح مسجد شهداء بدر.. تسليم عقود تشغيل ومساعدات لذوى الهمم

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 12/6/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات والدوريات المرورية التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتعامل الفورى مع المخالفات وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.



ضبط 528 مخالفة متنوعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بأسوان

فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات المبادرة التى نظمتها مديرية العمل بأسوان تحت شعار (تشغيل – رعاية – حماية)، وذلك بحضور محمد سعيد مدير المديرية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية وممثلى الشركات وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة .



محافظ أسوان يشهد تسليم عقود تشغيل ومساعدات لذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الحفاظ على المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفورى مع أى مواقف تؤثر على انتظام الخدمات.

محافظ أسوان يحيل إتلاف خطى مياه شرب بقرية منيحة بكوم أمبو للنيابة العامة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الشكاوى الجماهيرية الواردة من المواطنين المقيمين بمدينة أسوان بشأن وجود ضعف فى مياه الشرب بعدد من المناطق السكنية ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الإستهلاك خلال فصل الصيف .

محافظ أسوان يتابع شكاوى ضعف مياه الشرب ويوجه بزيادة التدفقات لمواجهة الطقس الحار

جهود متنوعة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الحفل الذى نظمته مدرسة سانت تريزا بمناسبة مرور 130 عاماً على إنشائها ، وذلك بحضور القيادات التعليمية والتنفيذية والدينية والمجتمعية ، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة ، فضلاً عن أولياء الأمور والأسر الأسوانية .



محافظ أسوان يشارك في الاحتفال بمرور 130 عاما على إنشاء مدرسة سانت تريزا

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مسجد شهداء بدر بنجع الشطب بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى إنشاء وتطوير دور العبادة ونشر الفكر الوسطي المستنير.



محافظ أسوان عن افتتاح مسجد شهداء بدر بنجع الشطب: منبر دعوي وخدمي للأهالي

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم بمختلف القرى والمراكز، عقد محافظ أسوان لقاءً جماهيرياً مع أهالى نجع الشطب وقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو، وذلك عقب إفتتاحه لمسجد شهداء بدر بالقرية، للإستماع إلى المطالب الجماهيرية والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



محافظ أسوان يعقد لقاءً جماهيرياً موسعاً مع أهالى قرية سلوا بحرى بكوم أمبو

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، حيث تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب بسلوا بمركز كوم أمبو بنظام الترشيح الفائق ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع .



محافظ أسوان يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشرب بـ سلوا

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ضبط سيارات ومركبات منتهية التراخيص بمركزى كوم أمبو ودراو في أسوان

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة لكنيسة الشهيد مارجرجس العظيم بمدينة كوم أمبو التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.



محافظ أسوان يزور كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم أمبو

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أى مخالفات أو تعديات تعوق تنفيذ المشروعات الخدمية.



إزالة حالة تعد على موقع مخصص لسيارات السيرفيس في سلوا بحرى بكوم أمبو