بات منتخب ألمانيا مصدر إسعاد للشعوب اللاتينية فى كأس العالم إثر تعرضه للخروج من المونديال.

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على حساب ألمانيا ، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي بالجولة الثالثة ، من دور المجموعات بنتيجة 2-1 ببطولة كأس العالم 2026.



بالرغم من خسارة المنتخب الألماني استمر المانشافت وواصل مشواره فى المونديال وتاهل إلى دور الـ 23 ليواجه نظيره منتخب باراجواي.

ومنح رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ، يوم الجمعة عقب المباراة أجازة رسمية في جميع أنحاء البلاد احتفالًا بتحقيق الإنتصار على الماكينات الألمانية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل تكرر ذات المشهد مرة آخرى مع الماكينات الألمانية ، إذ تم إقصائهم من بطولة كأس العالم الحالي لصالح نظيره منتخب باراجواي وحصد الخسارة الثانية على التوالي ليودع المونديال.

وحقق منتخب باراجواي انتصارا هاما على نظيره الألماني بركلات الترجيح ، بعدما انتهى أحداث الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي برصيد 1-1.

وأعلن رئيس باراجواي سانتياجو بينيا اليوم الثلاثاء أجازة رسمية في البلاد بعد تحقيق منتخب بلاده الفوز على حساب ألمانيا بنتيجة 4-3 من ركلات الحظ الترجيحية والصعود إلى دور الـ16.

بهذه الخسارتين أصبح المنتخب الألماني مصدر إسعاد للشعوب اللاتينية ، بينما شعر الشعب الألماني بخيبة آمل بعد جروج منتخب بلادهم من بطولة كأس العالم المقامة حاليا.