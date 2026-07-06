مرافعة النيابة في محاكمة 32 متهما بالانضمام لخلية مدينة نصر الإرهابية.. اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، لمرافعة النيابة في محاكمة 32 متهما بالانضمام لخلية مدينة نصر الإرهابية، في القضية رقم 18298 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.