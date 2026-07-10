قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه .. اتحاد الكرة ينتظر 17.5 مليون دولار من فيفا بعد إنجاز منتخب مصر في كأس العالم
سمير فرج: الرئيس السيسي كان طالبا متميزا ويؤدي الصلاة في وقتها ويصوم الإثنين والخميس
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يؤكدان دعم الأمن الإقليمي والحفاظ على أمن الملاحة
حبس صانعة محتوى في الجيزة لنشرها فيديوهات خادشة
فيديو لرجل غامض في جنازة خامئني يحقق ملايين المشاهدات.. من هو؟
سمير فرج: تجربة الرئيس السيسي في السعودية عززت خبراته القيادية والعسكرية
سمير فرج: عمل الرئيس السيسي كملحق عسكري أسهم في تشكيل رؤيته الاستراتيجية
التقديم للأكاديمية العسكرية 2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التسجيل لجميع الكليات والمعاهد
سهير جودة تشيد بـ هيثم حسن: خطف الأنظار في كأس العالم وأصبح حديث الملايين
جواها أطفال .. سيارة تسلا تشتعل فجأة
سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم
قبل انطلاق الموسم.. مورينيو يتعهد ببناء ريال مدريد جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بالتل الكبير

رئيس مياه القناة : الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بالتل الكبير
رئيس مياه القناة : الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بالتل الكبير
محمد الغزاوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن اللواء أ. ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء تماما من صيانة ورفع كفاءة منظومة الكلور في محطات التل الكبير، بالإضافة الي متابعة استمرار أعمال صيانة المنظومة في باقي محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتحميل وتشغيل الخطوط عليها وعمل تقارير عن أداء عملها علي مدار الساعة، وذلك لإطالة عمرها الافتراضى والاستدامة فى العمل.

رئيس مياه القناة : الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بالتل الكبير


وأكد اللواء احمد رمضان، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة منظومة الكلور بمحطة مياه التل الكبير، والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، وتمت التجربة والتشغيل عليها وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات بواسطة لجنة الكلور، مؤكداً متابعته علي مدار الساعة استمرار أعمال صيانة المنظومة في باقي محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتحميل وتشغيل الخطوط عليها وعمل تقارير عن أداء عملها بعد أعمال الصيانة، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة، ان صيانة منظومة الكلورتتم تحت اشراف فريق متخصص يضم الدكتور محمد حسين، والمهندس علي عبد الحليم، والمهندس وائل السباعي، والمهندسة ايمان رجب، وعبدالنبي عبد الوهاب فني المعامل ، وحمدي السيد فني التشغيل، وذلك ضمن برنامج الصيانة الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على رفع كفاءة منظومة الكلور بالمحطات واستمرارية التشغيل الآمن، بما يساهم في إطالة العمرها الافتراضي للأصول وتحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، الاستمرار في تنظيم برامج تدريبية بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للتعارف على أعمال منظومة الكلور وكيفية مكافحة التسريب والتى شملت محاور التدريب على أعمال التشغيل والصيانة لمنظومات الكلور ومنظومات برج التعادل وغرف الإعدام والتعرف على أجهزة الإنذار والتدريب عليها وكشف التسريب وكيفية مكافحته، كما شملت العملية التدريبية زيارات ميدانية لعدد من محطات، وذلك لتحقيق أعلى استفادة فى تحديث نظم العمل وتقييم الأداء بها.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى تسريب للكلور قد يحدث فى المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور فى تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية فى التعامل مع مكونات منظومة الكلور.

القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي التل الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

ترشيحاتنا

المخرج محمد الخبيري

محمد الخبيري يحذر من انتحال شخصيته: لا ترسلوا أي بيانات أو صور

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

النجمة شيرين عبد الوهاب

شيرين تشوق جمهورها لحفل العلمين الجديدة: موعد مع أجمل الأغاني في 7 أغسطس

بالصور

ساندي بإطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.. لوك عصري يجمع البساطة والتميز

ساندي
ساندي
ساندي

طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد