أعلن اللواء أ. ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء تماما من صيانة ورفع كفاءة منظومة الكلور في محطات التل الكبير، بالإضافة الي متابعة استمرار أعمال صيانة المنظومة في باقي محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتحميل وتشغيل الخطوط عليها وعمل تقارير عن أداء عملها علي مدار الساعة، وذلك لإطالة عمرها الافتراضى والاستدامة فى العمل.

رئيس مياه القناة : الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بالتل الكبير



وأكد اللواء احمد رمضان، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة منظومة الكلور بمحطة مياه التل الكبير، والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، وتمت التجربة والتشغيل عليها وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات بواسطة لجنة الكلور، مؤكداً متابعته علي مدار الساعة استمرار أعمال صيانة المنظومة في باقي محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتحميل وتشغيل الخطوط عليها وعمل تقارير عن أداء عملها بعد أعمال الصيانة، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة، ان صيانة منظومة الكلورتتم تحت اشراف فريق متخصص يضم الدكتور محمد حسين، والمهندس علي عبد الحليم، والمهندس وائل السباعي، والمهندسة ايمان رجب، وعبدالنبي عبد الوهاب فني المعامل ، وحمدي السيد فني التشغيل، وذلك ضمن برنامج الصيانة الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على رفع كفاءة منظومة الكلور بالمحطات واستمرارية التشغيل الآمن، بما يساهم في إطالة العمرها الافتراضي للأصول وتحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، الاستمرار في تنظيم برامج تدريبية بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للتعارف على أعمال منظومة الكلور وكيفية مكافحة التسريب والتى شملت محاور التدريب على أعمال التشغيل والصيانة لمنظومات الكلور ومنظومات برج التعادل وغرف الإعدام والتعرف على أجهزة الإنذار والتدريب عليها وكشف التسريب وكيفية مكافحته، كما شملت العملية التدريبية زيارات ميدانية لعدد من محطات، وذلك لتحقيق أعلى استفادة فى تحديث نظم العمل وتقييم الأداء بها.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى تسريب للكلور قد يحدث فى المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور فى تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية فى التعامل مع مكونات منظومة الكلور.