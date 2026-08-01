لإعداد كوادرحديثة.. تفاصيل استعدادات «الري» لتشغيل 5 مدارس مياه جديدة

في إطار دعم منظومة التعليم الفني وتأهيل كوادر متخصصة لسوق العمل، تواصل وزارة الموارد المائية والري التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال المياه، حيث تستعد وزارة الموارد المائية والري لإطلاق 5 مدارس أجرو مصرية إيطالية لتكنولوجيا المياه مع بداية العام الدراسي 2026/2027، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وتأهيل كوادر بشرية متخصصة قادرة على دعم منظومة إدارة الموارد المائية في مصر.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إطلاق مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه يأتي ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، التي تركز على بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري، وإعداد كوادر فنية تمتلك مهارات علمية وعملية حديثة.

وأوضح وزير الري أن هذه المدارس تستهدف تخريج فنيين متخصصين قادرين على دعم العمل بمختلف مواقع ومنشآت الوزارة، بما يساهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المصرية الإيطالية ومدارس التعليم المزدوج ومراكز التميز للعام الدراسي 2026/2027.

ويستمر التقديم حتى الجمعة 7 أغسطس 2026، ويتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وتأتي المدارس الجديدة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، وذلك في محافظات الشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

تعمل الجهات المشاركة حاليًا على إعداد مناهج تعليمية متطورة تجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي، وتشمل مجالات الري والصرف، وإدارة الموارد المائية، وتأهيل المنشآت المائية، ومعالجة وتحلية المياه، وشبكات الري الحديث، والمساحة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصيانة وتشغيل المعدات والطلمبات.

وتعد مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه خطوة جديدة نحو تطوير التعليم الفني المتخصص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وقطاع المياه في مصر.

تخصصات مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه

تقدم المدارس الجديدة تعليمًا فنيًا متخصصًا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، حيث تشمل 4 تخصصات رئيسية، هي:

- إدارة الموارد المائية.

- المنشآت المائية.

- تشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع.

- معالجة وتحلية المياه.

تدريب طلاب مدارس تكنولوجيا المياه داخل مواقع العمل

أوضحت وزارة الموارد المائية والري أن الطلاب سيحصلون على تدريب عملي مكثف طوال العام الدراسي داخل مواقع العمل التابعة للوزارة، بما يشمل محطات الرفع والقناطر والإدارات العامة للري وأعمال تطهيرات الترع والمصارف.

وسيتم التدريب تحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التطبيقية والمهارات الفنية التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العمل عقب التخرج.

فرص عمل خريجي المدارس الأجرو المصرية الإيطالية

تسهم المدارس الجديدة في إعداد كوادر فنية للعمل في عدد من المجالات الحيوية داخل وزارة الموارد المائية والري، من بينها:

- فنيي تشغيل وصيانة محطات الرفع.

- فنيي تشغيل وصيانة القناطر والمنشآت المائية.

- فنيي محطات معالجة وتحلية المياه.

- العاملين في أعمال الري والصرف وتطهير الترع والمصارف.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف توفير عمالة فنية مؤهلة تساهم في الحفاظ على كفاءة تشغيل منشآت ومنظومات المياه على مستوى الجمهورية