أحمد موسى: 30 سنة وأنا شغال على ملف الإخوان.. والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس شعبة المواد البترولية يحسم الجدل حول حقيقة زيادة أسعار الوقود

أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار المواد البترولية في مصر لم تشهد أي زيادة حتى الآن، مشيرًا إلى أن تحركات أسعار النفط عالميًا أصبحت شديدة التأثر بأي تطورات أو تصريحات سياسية.

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ وحتى نهاية الأسبوع، بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

«الصلاة فريضة.. وبلاش شهوة التريند».. عالم أزهري يحسم الجدل حول صلاة الفتاة داخل مول

علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على الجدل المثار حول واقعة منع فتاة من أداء الصلاة داخل أحد المولات، مؤكدًا أن الصلاة فريضة، وداعيًا إلى التعامل مع مثل هذه المواقف بعيدًا عن المزايدات أو السعي وراء تحقيق مشاهدات وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاعات الأسعار الأخيرة ليست كبيرة.. وزيادات جديدة متوقعة الفترة المقبلة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن والبيض.

أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين لم ينته.. وتصريحات نتنياهو تهدم مشروع السلام

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم ينتهِ، وإنما جرى تجميده، مشيرًا إلى أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سببًا رئيسيًا في وقف تنفيذ هذا المخطط، بحسب تصريحاته.

20 % من المصريين مهددون بوقف خطوطهم؟.. برلمانية تكشف الحل

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 20% من الشعب المصري يمتلكون خطوطًا تابعة لإحدى شركات الاتصالات، لكن الهواتف المحمولة الخاصة بهم لا تحتوي على كاميرا لإجراء الهوية الرقمية.

أحمد موسى: 30 سنة وأنا شغال على ملف الإخوان.. واللي يخون بلده أو يحرض عليها خاين

واصل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، هجومه على جماعة الإخوان، متهمًا الجماعة باستغلال الدين للتحريض على المجتمع والدولة، ومؤكدًا أنه يعمل على هذا الملف منذ سنوات طويلة.

المواطن هيعيش إزاي؟.. ميرفت التلاوي توجه رسالة قوية بسبب تأخر المعاشات

أكدت الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، أنه لم يحدث من قبل تأخر في صرف المعاشات للمواطنين بهذه الطريقة التي حدثت خلال الأيام الماضية.

من الوقاية إلى العلاج.. حسام عبدالغفار يكشف كيف تطورت خدمات الصحة في مصر

شهد القطاع الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين، من خلال تطوير المنشآت الطبية، وتحسين جودة الخدمات، والتوسع في برامج الرعاية الصحية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

قبل ما تقول «موافق».. فحوصات مهمة تكشفها شهادة المقبلين على الزواج

كشفت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، تفاصيل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، موضحة أن هذه الخطوة تستهدف الاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية للطرفين قبل بدء حياة زوجية جديدة.