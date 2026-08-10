شون موراي يحتفل بمرور 10 سنوات على No Man's Sky ويكشف عن فلسفة التطوير

تحدث شون موراي، مؤسس استوديو Hello Games، في مقابلة مطولة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق لعبة No Man's Sky، عن رحلة التطوير الطويلة، وعلاقة الاستوديو بالمجتمع، ومستقبل اللعبة، مؤكداً أن قصة "عودة الفريق" ليست دقيقة تماماً، وفقاً لما ذكرته مجلة "يورو غيمر" .

إنجازات العام الأخير وخطط التطوير المستقبلية

أوضح موراي أن العام الماضي كان استثنائياً للعبة، حيث حققت أعلى عدد من اللاعبين منذ الإطلاق، وفازت بعدة جوائز مرموقة من بينها BAFTA وTGA .

وأشار إلى أن الفريق يعمل حالياً على تحديث كبير جديد للعبة، معتبراً أن هذه التحديثات هي "خطوة أخرى في رحلة" مستمرة، وليست محطات نهائية .

بداية الفكرة من الإحباط والتحديات التقنية

كشف موراي عن اللحظة التي ولدت فيها فكرة No Man's Sky، والتي جاءت أثناء خلاف مع أحد منصات الألعاب حول إصدار لعبة Joe Danger 2، حيث كان يشعر بالإحباط الشديد لدرجة أنه بدأ في كتابة شيء جديد .

وأضاف أن الفكرة كانت تجمع بين الطموح التقني لتوليد كواكب إجرائياً، والرغبة العاطفية في خلق شعور "بوجودك على كوكب لأول مرة"، وقد تحول هذا الإحباط إلى دافع لتنفيذ الفكرة .

النسخة الأصلية ومشاعر الفخر رغم الانتقادات

عند سؤاله عن العودة إلى النسخة الأصلية للعبة الصادرة في 2016، قال موراي إنه يشعر بالفخر عند تجربتها، ويراها تتمتع بـ"إحساس غامض وغريب" يعشقه شخصياً، معتبراً أن بساطتها البصرية تمنحها "سحراً خاصاً يشبه أفلام الثمانينات" .

وأشاد بالفريق الصغير الذي كان يتكون من 6 أشخاص فقط، متسائلاً كيف تمكنوا من إنجاز هذا العمل .



رفض سردية "الخلاص" وعلاقة الاستوديو بالمجتمع

رفض موراي السردية الشائعة عن "قصة الخلاص" أو "التحول الكبير" للعبة، مؤكداً أن الفريق كان دائماً رائعاً ومخلصاً للعبة والمجتمع، وأن هذا التفاني هو ما يظهر في عملهم .

وأشار إلى العلاقة التكافلية مع المجتمع، حيث قال: "لا يمكننا أن نكون متحمسين بدون مجتمعنا. سنتوقف عن العمل غداً بدونهم"، لأن رأي اللاعبين يشكل جزءاً كبيراً من قرارات التطوير .



تطور التواصل وتقليد الإيموجي

تحدث موراي عن تغير أسلوب تواصله مع الجمهور، فبعد أن كان يقدم مقابلات صحفية مكثفة (وصلت إلى 80 مقابلة في يوم واحد مع سوني)، أصبح الآن يعتمد على تغريد إيموجي واحد للإعلان عن كل تحديث جديد .

وكشف أن هذه الفكرة جاءت كحد أدنى للتواصل مع المجتمع، بعد أن قرر عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر والتركيز على التطوير .



مستقبل No Man's Sky ولعبة Light No Fire

أكد موراي أنه لا يزال متحمساً لمستقبل No Man's Sky، وأن الفريق يعمل عليها بشغف، معترفاً بأنه لو أخبره أحد قبل 10 سنوات أنه سيواصل العمل على اللعبة، لافترض أنه سيشعر بالملل، لكنه الآن يشعر بـ"السلام" والاستمتاع بالتطوير .

كما أشار إلى أن الاستوديو يعمل بجد على لعبتهم الجديدة Light No Fire، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل، معبراً عن حماسه الشديد لها، ومؤكداً أنها في مرحلة متقدمة من التطوير .