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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

vivo تكشف عن Pad 6 Pro بشاشة 4K ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

Pad 6 Pro
Pad 6 Pro
احمد الشريف

أعلنت شركة vivo رسمياً عن إطلاق جهازها اللوحي الرائد Pad 6 Pro، الذي يأتي بشاشة 4K بحجم 13.2 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في 30 مارس 2026 في الصين، وفقاً لما ذكرته عدة تقارير تقنية .

تاريخ الإطلاق والسعر

كشفت التقارير أن vivo أطلقت جهاز Pad 6 Pro في 30 مارس 2026، إلى جانب هواتف X300 Ultra وX300s . 

ويبدأ سعر الجهاز في الصين من 4,499 يوان صيني (ما يعادل نحو 17.14 مليون دونج فيتنامي) للنسخة الأساسية 8GB/256GB، وتصل الأسعار إلى 6,699 يوان صيني للنسخة الأعلى 16GB/512GB . ومن المقرر أن يبدأ البيع الرسمي في 3 أبريل 2026 .

الشاشة والتصميم

يتميز الجهاز بشاشة LCD بحجم 13.2 بوصة بدقة 4K (3840 × 2512 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز، مما يجعله مناسباً لمشاهدة المحتوى عالي الدقة وتحرير الفيديو والألعاب . وتدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision وHDR، مع كثافة بكسلات تبلغ 347 بكسل لكل بوصة . 

كما يأتي الجهاز بأبعاد 297×199.8×6.18 ملم ووزن 663 جراماً، مع خيارات ألوان تشمل الأزرق والبنفسجي والرمادي .

المعالج والأداء

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، المصنوع بتقنية 3 نانومتر، وهو نفس المعالج المستخدم في معظم هواتف أندرويد الرائدة هذا العام . 

ويتوفر الجهاز بخيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وذاكرة تخزين UFS 4.1 تصل إلى 512 جيجابايت . ويشمل نظام التبريد مساحة تبديد حرارة تبلغ 71,446 ملم مربع، مما يساعد في الحفاظ على الأداء أثناء المهام الثقيلة .

البطارية والبرمجيات

يزود الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 13,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مما يوفر عمر استخدام طويل يصل إلى 16.8 ساعة لمشاهدة الفيديو دون اتصال . 

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6، ويشمل ميزات إنتاجية متقدمة مثل دعم تطبيقات WPS Office وCapCut Professional Edition، وإمكانية تشغيل ما يصل إلى خمس تطبيقات في وقت واحد عبر ميزة Atomic Workbench .

الملحقات والكاميرات

يتوافق الجهاز مع لوحة مفاتيح ذكية (Smart Touch Keyboard 6 Pro) وقلم رقمي (vivo Pencil3)، مما يجعله بديلاً عملياً لأجهزة الكمبيوتر المحمولة . وتشمل الكاميرات مستشعراً خلفياً بدقة 13 ميجابكسل وأمامياً بدقة 8 ميجابكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K .

Pad 6 Pro vivo Snapdragon 8 Elite Gen 5

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