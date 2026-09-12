التصالح في مخالفات البناء 2026.. الحالات المحظورة وآخر موعد لتقديم الطلبات

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع استمرار الجهات الإدارية المختصة في تلقي الطلبات واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء 2026

ويحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، إلى جانب المخالفات التي يحظر القانون التصالح بشأنها، مع وضع عدد من الضوابط التي يجب الالتزام بها، وفي مقدمتها عدم وجود أي تأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 5 مايو 2026.

وبموجب قرار المد تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات التي أجاز القانون التصالح بشأنها.

كما تتيح المهلة الجديدة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة بالنسبة إلى طلبات التصالح التي سبق تقديمها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

التصالح في مخالفات البناء 2026

حالات التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة قبول التصالح بشأنها، وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والصادرة قبل العمل بأحكام القانون.

ويشترط لقبول التصالح أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها، وألا يترتب عليها أي إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب الالتزام بالضوابط والإجراءات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

حالات حظر التصالح في مخالفات البناء

وضع القانون عددا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، باعتبارها من المخالفات التي لا يشملها نطاق التصالح وفقا للضوابط القانونية.

ومن أبرز الحالات المحظور التصالح فيها ما يلي.

1. الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.

2. أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار.

3. أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

4. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات والمعروفة باسم الجراجات.

التصالح في مخالفات البناء 2026

شروط التصالح في مخالفات البناء 2026

يتطلب التصالح في مخالفات البناء توافر مجموعة من الشروط الأساسية، يأتي في مقدمتها أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح وتقنين أوضاعها، وألا تكون من الحالات المحظور التصالح فيها.

كما يجب استيفاء المستندات والاشتراطات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لطلبات التصالح.

ويظل شرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى من أهم الضوابط التي يقوم عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث لا يجوز تقنين أوضاع الأعمال التي تمثل خطرا على سلامة المنشأة.

فرصة أخيرة أمام المواطنين

وتمنح المهلة الممتدة حتى 5 نوفمبر 2026 المواطنين فرصة للاستفادة من أحكام قانون التصالح، سواء من خلال تقديم طلبات جديدة في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها، أو استكمال الإجراءات والمستندات المتعلقة بالطلبات المقدمة سابقا.

ويجب على الراغبين في التصالح مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من موقف المخالفة واستيفاء المستندات المطلوبة خلال المدة القانونية المحددة.