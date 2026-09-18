أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة.. انحاز للمصريين | مصطفى بكري: الرئيس السيسي عمل كتير وجزاؤه عند ربنا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معايير اختيار العاملين والمرشحين لشغل الوظائف لا تقوم على المجاملة أو المحاباة، مشيرا على استمرار الدولة في تطبيق هذه المعايير لاختيار العناصر الأكثر صلاحية وكفاءة.

انحاز للمصريين | مصطفى بكري: الرئيس السيسي عمل كتير وجزاؤه عند ربنا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 120 دولارًا؛ بسبب ما يحدث في المنطقة ومضيق باب المندب من حرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران والجماعات الموالية لها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، «كان الله في عونه»، يعقد يوميًا اجتماعات بسبب التحديات التي تواجه الدولة.

وزير العدل: الأكاديمية العسكرية تجمع بين التأهيل البدني والمعرفي والنفسي والتكوين القانوني

وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاهتمامه بلقاء أبناء خريجي الدفعة السادسة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية والاحتفاء بتخرجهم من الأكاديمية العسكرية المصرية ليحملوا إلى محراب العدل علمًا يتجدد، وعزمًا قد اشتد، ووعيًا اتسعت آفاقه، متابعًا بأن هذه اللحظة ستبقى في وجدانهم تكريمًا يشرفون به وذكرى خالدة تصحبهم في مسيرتهم.

التعليم: إدراج مواد الهوية القومية ضمن المجموع لتعزيز هوية الطلاب

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت قرارًا بإدراج مواد الهوية القومية ضمن المواد الأساسية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى نشر القرار الوزاري في ذلك التوقيت.

سرقة الكهرباء من وراء العداد.. أحمد كريمة يفجر مفاجأة

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الكهرباء من وراء العداد، متحججين بارتفاع أسعار الكهرباء.

عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية»: المساس بالمقدسات يمس عقيدة المسلمين

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية اتسم على مدار الأزمات المختلفة بالثبات والوضوح، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط استراتيجية وتاريخية راسخة، لا تتأثر بالتصريحات أو البيانات العابرة.

«القوة الشرائية والضرائب».. شعبة الاتصالات تكشف عوامل ضبط أسعار الهواتف في السوق المصري

تتزايد أهمية سوق الهواتف المحمولة في مصر؛ مع اتساع الاعتماد على الأجهزة الذكية في التواصل والخدمات الإلكترونية والدفع الرقمي، بالتزامن مع استمرار اهتمام المستهلكين بمستويات الأسعار وتكاليف الشراء والصيانة.

ياسمين عز تنصح الطالبات: «لمي شعرك.. إحنا مش رايحين فرح»

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى الطالبات بشأن الالتزام بالمظهر المناسب داخل المدرسة، مطالبة إياهن بالاهتمام بتسريحة الشعر والابتعاد عن المظاهر التي لا تتناسب مع قواعد المدرسة.

الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي، إن التحذيرات الحالية لا تستدعي القلق على الأطفال، موضحة أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى أمس في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، بينما وصلت اليوم إلى 37 درجة.

في اليوم العالمي.. كيف تحولت سلامة المريض إلى ثقافة داخل المنشآت الصحية؟

في 17 سبتمبر من كل عام، يسلط العالم الضوء على قضية تمس جوهر المنظومة الصحية، وهي سلامة المرضى، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية آمنة وفعالة.





