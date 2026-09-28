توك شو| أحمد موسى: مؤتمر التعدين العالمي رسالة قوية من مصر للعالم.. وشعبة الأدوية: لا تحريك للأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حلمي النمنم: الهوية الوطنية المصرية راسخة واختُبرت في مواقف كثيرة

قال حلمي النمنم ، وزير الثقافة الأسبق، إن مؤتمر الهوية الوطنية يمثل تجربة جديدة ومهمة، كونه يشهد للمرة الأولى تنظيم مؤتمر حاشد يضم هذا العدد من العلماء والمتخصصين والباحثين لمناقشة قضية الهوية الوطنية المصرية بمختلف أبعادها.

مي عبدالحميد: 15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. وحق التملك بعد عام بضوابط محددة

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الإعلان شهد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع زيادة فرص العمل في المدن الجديدة وتنوع الأنشطة الاقتصادية بها.

رئيس شعبة المخابز يكشف تطورات أسعار الخبز السياحي بعد قفزة جديدة في تكلفة الدقيق

تترقب سوق الخبز السياحي والأفرنجي حسم موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ في ظل ارتفاع تكلفة أحد أبرز مكونات الإنتاج، وسط مطالب من أصحاب المخابز بإعادة النظر في أسعار البيع إذا استمرت الزيادة في تكاليف التشغيل.

الصحة: التطعيمات سلاح مهم للوقاية.. ولقاح الإنفلونزا ضرورة لكبار السن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية حدوث جائحة مستقبلية، الأمر الذي يستوجب الاستعداد الجيد والتأهب المبكر، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي.

رئيس الضرائب العقارية: الضغط على التطبيق سبب مشكلات فنية.. ونقترب من 2.5 مليون طلب تسجيل

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضغط الكبير على التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية ساهم بشكل واضح في حدوث بعض المشكلات الفنية، مؤكدًا أن فرق العمل تواصل جهودها لإصلاحها وتحسين أداء التطبيق.

علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية ولها بُعد اجتماعي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار تسعيره جبريًا من خلال هيئة الدواء.

54 مليار جنيه.. التضامن تكشف عن تفاصيل موازنة تكافل وكرامة

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف التضامن الاجتماعي يمثل أولوية وطنية تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، وبالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والعمل الأهلي، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي انطلق عام 2014 بتوجيهات رئاسية، شهد طفرة غير مسبوقة على مدار الـ12 عامًا الماضية لحماية الأسر الأولى بالرعاية.

أحمد موسى: لقاء مهم بين النائب محمد أبو العينين وأولوسيجون أوباسانجو.. و3 قمم إفريقية مرتقبة في العلمين

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل عدد من الفعاليات والقمم الأفريقية المهمة المرتقبة في مدينة العلمين، بمشاركة واسعة من قادة ورؤساء دول وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من مختلف دول القارة.

أحمد موسى: مؤتمر التعدين العالمي رسالة قوية من مصر للعالم.. وإضاءة البرج الأيقوني احتفالًا بالحدث

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستعد لانطلاق مؤتمر عالمي مهم للتعدين، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في القطاع وحضور دولي كبير، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث تمثل رسالة قوية من مصر إلى العالم بشأن اهتمامها بالثروات التعدينية وما تمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال.

اللواء محمد الغباري يوضح حقيقة «التعبئة العامة».. هل تعني الاستعداد للحرب؟

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، مفهوم التعبئة العامة وآليات تطبيقها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية، مؤكدًا أن جيوش العالم تعتمد في تنظيمها على قوات عاملة وأخرى احتياطية، وأن التعبئة ترتبط باستكمال احتياجات القوات المسلحة وفقًا للخطط الدفاعية.