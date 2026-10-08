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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من طراز VVER-1200.. تركيب أول مولد بخار بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة

محطة الضبعة
محطة الضبعة
وفاء نور الدين

شهدت محطة الضبعة للطاقة النووية، يوم 6 أكتوبر 2026، في يوم يحمل رمزية وطنية خاصة، وبالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بدء أعمال تركيب أول مولد بخار بالوحدة النووية الأولى، في خطوة جديدة ومهمة ضمن أعمال تركيب المعدات الرئيسية لمنشأة المفاعل، وتعكس التقدم المتواصل في تنفيذ المشروع القومي لمحطة الضبعة للطاقة النووية.

مولد البخار من طراز VVER-1200

 ويُعد مولد البخار من المعدات الرئيسية في منظومة المفاعل النووي من طراز VVER-1200، حيث يمثل حلقة الوصل الحرارية بين الدائرة الأولية والدائرة الثانوية، إذ تنتقل من خلاله الطاقة الحرارية الناتجة عن المفاعل من سائل تبريد الدائرة الأولية إلى مياه الدائرة الثانوية، مع الحفاظ على الفصل بين الدائرتين. وينتج عن هذه العملية البخار الذي يتم توجيهه إلى التوربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية.

البخار الواحد نحو 800 ميجاوات حراري

وتبلغ القدرة الحرارية المنقولة عبر مولد البخار الواحد نحو 800 ميجاوات حراري، بينما تصل كمية البخار الناتج منه إلى نحو 1,600 طن في الساعة. وتضم كل وحدة نووية أربعة مولدات بخار، بما يعني أن إجمالي القدرة الحرارية المنقولة عبر مولدات البخار الأربعة يبلغ نحو  3,200 ميجاوات حراري، فيما يصل إجمالي معدل إنتاج البخار إلى نحو 6,400 طن في الساعة لكل وحدة.

طوله نحو 14 مترًا

ويتميز مولد البخار المستخدم في مفاعلات VVER-1200 بحجمه وقدرته الحرارية الكبيرة، إذ يبلغ طوله نحو 14 مترًا ويزن قرابة  350 طن، ويضم نحو 11 ألف أنبوب للتبادل الحراري، بما يعكس طبيعة التصميمات الهندسية المتقدمة للمعدات الرئيسية في المحطات النووية.

الانتصار الوطني

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لتزامنها مع ذكرى السادس من أكتوبر، بما يجمع بين رمزية الانتصار الوطني وإنجاز هندسي وتقني جديد يتحقق على أرض محطة الضبعة، في إطار مواصلة الدولة المصرية بناء قدراتها الوطنية في مجال الطاقة النووية وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية تضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200، بقدرة 1,200 ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ نحو 4,800 ميجاوات، وتُعد أول محطة للطاقة النووية في مصر لتوليد الكهرباء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام للمشروع، شركة أتوم ستروي إكسبورت (ASE)، وفق متطلبات الجودة والأمان النووي

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