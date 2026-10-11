شاشة بلا تجاعيد وتصميم عريض مبتكر.. إليك أهم مواصفات وحش أوبو القادم Oppo Find N7

كشفت التسريبات التقنية عن تفاصيل شاشة ومنظومة تصوير هاتف Oppo Find N7 القابل للطي والمرتقب إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2027. يتبنى الهاتف تصميماً عريضاً مع شاشة داخلية مرنة بمقاس 7.6 بوصة وآلية مفصلة تجعل تجعد الشاشة غير مرئي تماماً.

هاتف Oppo Find N7

هاتف Oppo Find N7

بحسب التسريبات، سيعمل هاتف Oppo Find N7 بمعالج مصنوع بتقنية 2 نانومتر، وسيضم شاشة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة.

تُشير تسريبات حديثة إلى أن أوبو تتجه لاعتماد تصميم أكثر عرضاً في هاتفها القابل للطي القادم، مستوحى من فلسفة تصميم هاتف iPhone Duo من آبل والذي طُرح مؤخراً في الأسواق. ووفقاً للتقارير، سيأتي الجهاز بشاشة خارجية مدمجة مقاس 5.5 بوصة، تفتح على شاشة داخلية رئيسية واسعة بمقاس 7.6 بوصة.

أما بالنسبة للجهة الخلفية، تختبر أوبو خيارين لتصميم الكاميرا؛ أحدهما يحافظ على المظهر الدائري التقليدي، بينما يعتمد الآخر تصميمًا أفقيًا جديدًا يشبه الكبسولة.

على صعيد الأداء الداخلي سيتم تزويد الهاتف بمعالج كوالكوم القادم فائق القوة Snapdragon 8 Elite Gen 6 (برقم طراز SM8950)، مما يضمن كفاءة رائدة في معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي. كما تشير الشائعات إلى قفزة كبيرة في سعة البطارية لتصل إلى 6000 مللي أمبير أو أكثر لدعم الشاشات الأكبر حجمًا واستهلاك الطاقة المتقدم.

بهذه المواصفات المسرّبة، يبدو أن أوبو تستعد للمنافسة الشرسة في سوق الهواتف العريضة القابلة للطي لمواجهة الطرازات المستقبلية من الشركات المنافسة مثل سامسونج وآبل.