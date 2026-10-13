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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر جدولة الرسائل حتى أسبوعين مقدمًا على أندرويد

واتساب يختبر جدولة الرسائل حتى أسبوعين مقدمًا على أندرويد
واتساب يختبر جدولة الرسائل حتى أسبوعين مقدمًا على أندرويد
لمياء الياسين

يختبر تطبيق واتساب ميزةً تُمكّن المستخدمين من جدولة الرسائل مسبقًا لمدة تتراوح بين عشر دقائق وأسبوعين، وقد رصدها موقع WaBetaInfo في نسخة تجريبية لنظام أندرويد. 

ويخضع الاستخدام الرئيسي لهذه الميزة في مجال الأعمال، وهو إرسال رسائل العمل خارج ساعات الدوام، للوائح تنظيمية في معظم أنحاء أوروبا، ولا يوجد ما يُشير إلى تسليم الرسالة على أنها مجدولة.

يختبر تطبيق واتساب طريقةً لجدولة الرسائل.

يضغط المستخدمون مطولاً على زر الإرسال، ويختارون وقت التسليم، ثم تُرسل الرسالة تلقائياً. تتراوح مدة الجدولة من عشر دقائق إلى أسبوعين.

ظهرت هذه الميزة في نسخة تجريبية من نظام أندرويد رصدها موقع WaBetaInfo، وفقًا لما ذكره موقع Engadget.

وهي متاحة حاليًا لبعض المختبرين، ومن المتوقع أن تصل إلى نطاق أوسع خلال الأسابيع القادمة.

يُحدث هذا التغيير تأثيراً أكبر هنا منه في أمريكا. 

يبلغ عدد مستخدمي واتساب حوالي 500 مليون مستخدم شهرياً في أوروبا من أصل ملياري مستخدم تقريباً حول العالم، وهو يُستخدم لإجراء محادثات العمل التي يجريها الأمريكيون في أماكن أخرى.

من الناحية الميكانيكية، فهو ليس مميزاً. 

يتم إرسال الرسائل المجدولة في الوقت المحدد حتى مع إغلاق التطبيق، وتحمل النصوص والروابط والصور والفيديو، وتحافظ على التشفير التام بين الطرفين.

وجد موقع WaBetaInfo قيودًا لم يذكرها موقع Engadget، إذ لا يمكن إرسال سوى صورة أو مقطع فيديو واحد في الرسالة المجدولة، وفي حالة المجموعة، لا تصل الرسالة إلا إلى الأشخاص الذين كانوا أعضاءً فيها وقت إنشائها.

يقدم تطبيق تيليجرام هذه الميزة منذ عام 2019، لذا فإن واتساب يحاول اللحاق بالركب بدلاً من ابتكار أي شيء جديد.

الأهم هو حالة الاستخدام المعلن عنها. يُعدّ التعامل مع رسائل العمل خارج ساعات العمل مسألة قانونية في معظم أنحاء أوروبا، وقد أقرت فرنسا في عام 2017 حق تجاهل رسائل البريد الإلكتروني الواردة بعد ساعات العمل للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا.

وحذت دول أخرى حذوها، فقد سنّت إيطاليا تشريعات في نفس العام، وإسبانيا في عام 2018، وبلجيكا في عام 2018 ومرة ​​أخرى في عام 2022، ثم البرتغال وأيرلندا واليونان في عام 2021 وسلوفاكيا في عام 2024.

ذهبت البرتغال إلى أبعد من ذلك، إذ يقيد قانون العمل فيها الاتصال بالموظفين خارج ساعات العمل إلا في حالات الطوارئ، مع فرض غرامات من قبل مفتشية العمل، وذلك في مجموعة يجب أن تكون فيها مراقبة الموظفين ضرورية ومتناسبة بالفعل.

لذا، يُعدّ التخطيط أداةً للامتثال بقدر ما هو وسيلة للراحة. يكتب المدير في الساعة الحادية عشرة ليلاً، وتصل الرسالة في الساعة التاسعة صباحاً.

لا يوجد ما يشير إلى أن الرسالة مجدولة. 

ويذكر موقع WaBetaInfo أن المستلمين لا يمكنهم رؤية أن الرسالة قد تم تعليقها، ولا يتلقون أي إشعار إذا قام المرسل بحذفها أولاً.

هذا يُغيّر الطابع الزمني وليس ساعات العمل، فالرسالة التي كُتبت في الساعة الحادية عشرة كُتبت في ذلك الوقت، وسيُشير السجل إلى خلاف ذلك.

لا يوجد حتى الآن قانون موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي. 

دعا البرلمان إلى إصدار توجيه بشأن الحق في قطع الاتصال في عام 2021، ولا يزال قيد الصياغة، لذا تبقى الحماية وطنية وغير متساوية.

تطبيق واتساب الرسائل المجدولة تطبيق تيليجرام ساعات العمل

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