ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل محل عطارة ببورفؤاد.. بينها توابل وبهارات وخلطات غذائية

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها لضبط الأسواق والتصدي لتداول السلع الغذائية منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ببورفؤاد

أسفرت حملة رقابية بنطاق مدينة بورفؤاد عن تحرير محضر ضد أحد محال العطارة لحيازة وعرض سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

تفاصيل المضبوطات

شملت المضبوطات الأصناف والكميات من التوابل والبهارات

23 عبوة بلاستيكية مختلفة الأوزان، بإجمالي وزن يقارب 27 كيلو و500 جرام، وجميعها منتهية الصلاحية وفقًا للتواريخ المدونة عليها و خلطة البانيه الحار: 3 أكياس، وزن الكيس 85 جرامًا، مدون عليها تاريخ انتهاء أبريل 2026 بجانب خليط الكيك: عبوتان، وزن العبوة 400 جرام، بتاريخ إنتاج 16 يوليو 2025 وصلاحية لمدة 12 شهرًا و خليط البسبوسة: 3 عبوات، وزن العبوة 400 جرام، بتاريخ إنتاج 2 أغسطس 2025 وصلاحية لمدة 12 شهرًا و خليط كيك الأناناس: عبوتان، وزن العبوة 400 جرام، بتاريخ إنتاج 4 أغسطس 2025 وصلاحية لمدة 12 شهرًا القرفة الفتلة: 4 عبوات، تحتوي كل منها على 12 كيسًا، بالإضافة إلى عبوة أخرى تحتوي على 20 كيسًا، مدون عليها تاريخ إنتاج أكتوبر 2024 وتاريخ انتهاء سبتمبر 2026.

وعقب رصد المنتجات المخالفة، تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، بما يشمل محال العطارة ومنافذ تداول التوابل والخلطات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

التموين تناشد المواطنين مراجعة تواريخ الصلاحية

واهابت مديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد بالمواطنين ضرورة التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على عبوات التوابل والبهارات والخلطات الغذائية قبل الشراء، وتجنب المنتجات منتهية الصلاحية أو غير واضحة البيانات، مع الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال قنوات الشكاوى الرسمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين، وضمان تداول سلع غذائية مطابقة للاشتراطات والقواعد المنظمة.

#الصفحة_الرسمية_لمحافظة_بورسعيد

#المكتب_الإعلامي

#محافظة_بورسعيد