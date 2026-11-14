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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شلل جوي للطيران الأمريكي.. عطل مفاجئ يوقف الرحلات ويثير تساؤلات حول جاهزية أنظمة الطيران

شلل الطيران الأمريكي
شلل الطيران الأمريكي
محمد غالي

شهدت الولايات المتحدة، اضطرابا واسعا في حركة الطيران، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارا استثنائيا بوقف إقلاع جميع الطائرات من المطارات، مع فرض تأخيرات على عمليات الهبوط، في أزمة استمرت أكثر من 4 ساعات، وأسفرت عن آلاف الرحلات المتأخرة والملغاة.

شلل جوي

واكتسبت الواقعة اهتماما إضافيا لتزامنها مع يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، الذي حددته دراسة علمية نشرت قبل 66 عاما، وتحديدا في 4 نوفمبر 1960، بوصفه موعدا افتراضيا لنهاية العالم، وفق حسابات رياضية مرتبطة بالنمو السكاني.

دراسة قديمة تربط التاريخ بنهاية العالم

في دراسة نشرتها دورية «ساينس» المرموقة، توصل الباحثون هاينز فون فورستر وباتريشيا مورا ولورانس أميوت، من جامعة إلينوي الأمريكية، إلى أن عدد سكان العالم سيصل نظريا إلى ما لا نهاية في 13 نوفمبر 2026، إذا استمر النمو السكاني بالمعدلات التي شهدها العالم خلال الألفي عام السابقة للدراسة.

ورغم الطابع الافتراضي لهذه النتيجة، أعاد تزامن التاريخ مع أزمة الطيران الأمريكية تسليط الضوء على الدراسة التي حملت عنوان «يوم القيامة».

شلل جوي في الولايات المتحدة

عطل في الاتصالات وراء وقف الرحلات

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن قرار وقف الإقلاع، الذي بدأ نحو الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت الشرقي، جاء نتيجة «عطل مؤقت في الاتصالات»، مؤكدة حصر جميع الرحلات والتأكد من أوضاعها، مع التعامل مع الرحلات الدولية كل حالة على حدة.

وتسبب القرار في ارتباك واسع بالمطارات، إذ أفادت شبكة «NBC» بأن بعض المطارات واجهت نقصا في المساحات المخصصة للطائرات، ووصل مطار ريجان إلى الحد الأقصى من طاقته الاستيعابية في هذا الجانب.

ويعرف هذا الإجراء باسم «Ground Stop»، ويعني إبقاء الطائرات على الأرض ومنعها من الإقلاع، بينما يسمح للطائرات الموجودة بالفعل في الجو عادة بمواصلة رحلاتها.

وتتولى إدارة الطيران الفيدرالية تنظيم حركة أكثر من 44 ألف رحلة يوميا، من خلال شبكة تضم أكثر من 14 ألف مراقب للحركة الجوية.

شلل جوي في الولايات المتحدة

رفع قرار وقف الإقلاع بعد أكثر من 4 ساعات

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية رفع قرار وقف الإقلاع في الساعة 8:15 مساء الجمعة، بالتوقيت الشرقي، بعد أكثر من أربع ساعات من الاضطراب الذي امتد تأثيره إلى مختلف أنحاء البلاد.

وخلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، عرض وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ووزير النقل شون دافي تفسيرات أولية للأزمة، أشارا خلالها إلى احتمال وجود مشكلات مرتبطة بتداخل التكنولوجيا الحديثة مع أنظمة قديمة لإدارة الحركة الجوية.

وجاءت الأزمة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الإدارة تفعيل أداة جديدة لإدارة الحركة الجوية تحمل اسم «SMART»، داخل مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية الـ22 المسؤولة عن تنظيم مسارات الطيران.

هل تسببت التكنولوجيا الجديدة في الأزمة؟

رجح مولين أن تكون عمليات تحديث الأنظمة القديمة وإدخال معدات وتقنيات جديدة قد فرضت أعباء إضافية على البنية التكنولوجية القائمة، ما أدى إلى حدوث الخلل.

وأوضح أن الاعتماد على إصلاحات وتحديثات جزئية لم يعد كافيا، مشددا على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة وحديثة لإدارة الحركة الجوية بدلا من مواصلة تطوير النظام القديم على مراحل.

في المقابل، نفى وزير النقل شون دافي أن يكون نظام «SMART» الجديد، الذي يتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وراء الأزمة.

شلل جوي 

الهجوم السيبراني خارج دائرة الترجيحات

وبشأن احتمالات تعرض أنظمة الطيران الأمريكية لهجوم إلكتروني، أكد مولين عدم وجود أي أدلة تشير إلى وقوع هجوم سيبراني، موضحا أن السلطات لم ترصد مؤشرات رقمية أو آثارا تكشف عن اختراق للمنظومة.

وأضاف أن المعطيات الأولية ترجح وجود خلل تقني أو ميكانيكي داخل النظام.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة «فوكس نيوز» إن الأزمة لا تبدو مرتبطة بهجوم إلكتروني أو بالذكاء الاصطناعي، مرجحا أن تكون ناجمة عن الاعتماد على منظومة تضم مكونات قديمة ومعطلة.

أكثر من 10 آلاف رحلة متأخرة و3580 ملغاة

وكشفت بيانات موقع «FlightAware» المتخصص في تتبع حركة الطيران عن حجم الخسائر التشغيلية الناجمة عن الأزمة، إذ سجلت الولايات المتحدة 10 آلاف و543 حالة تأخير لرحلات داخل البلاد أو متجهة إليها أو مغادرة منها، إلى جانب إلغاء 3580 رحلة.

من جانبه، أوضح وزير النقل شون دافي أن أكثر من 3500 طائرة كانت تحلق بالفعل وقت صدور قرار وقف الإقلاع، ما زاد من تعقيدات إدارة الحركة الجوية خلال الأزمة.

شلل جوي 

50 مليار دولار لتحديث منظومة الطيران

وعلى خلفية الأزمة، طالب وزير النقل ووزير الأمن الداخلي الكونجرس الأمريكي بتوفير تمويل إضافي لتحديث البنية التكنولوجية لمنظومة مراقبة الحركة الجوية، وتجنب تكرار مثل هذه الاضطرابات.

وقال دافي إن ترامب طالب خلال العام الماضي بتوفير التمويل اللازم لإنشاء نظام جديد بالكامل، مضيفا: «أريد 50 مليار دولار»، في إشارة إلى حجم التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

ويأتي ذلك في وقت سبق أن وافق فيه الكونجرس، العام الماضي، على تخصيص 12.5 مليار دولار لتطوير نظام الاتصالات المتقادم التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، بينما طلبت الإدارة والبيت الأبيض، الجمعة، توفير 30.1 مليار دولار إضافية لمعالجة مشكلات أخرى في المنظومة.

وبذلك أعادت أزمة وقف الرحلات الجوية فتح ملف تحديث البنية التكنولوجية للطيران الأمريكي، وكشفت حجم التحديات التي تفرضها الأنظمة القديمة على واحدة من أكبر شبكات النقل الجوي في العالم.

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