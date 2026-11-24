أعلنت شركة "Reto" عن إطلاق جهاز "Kodak SlideTag" الجديد، وهو عبارة عن ميدالية مفاتيح ذكية تجمع بين شاشة ملونة بتقنية الحبر الإلكتروني (E-Ink) لعرض الصور، وقدرات تتبع المقتنيات على غرار جهاز "AirTag"، مع بطارية قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم.

مواصفات شاشة الحبر الإلكتروني وقدرات التتبع في Kodak SlideTag

أوضح تقرير تقني نشره موقع "PetaPixel" أن الجهاز مستوحى من إطارات شرائح أفلام "Kodachrome" الكلاسيكية التي قدمتها كوداك عام 1935، ويأتي بأبعاد 39.3 × 46 × 7.58 ملم ووزن لا يتجاوز 16.6 جرام، مع شاشة مركزية مقاس 1.54 بوصة بدقة 240 × 240 بكسل تعرض حتى ستة ألوان دون استهلاك الطاقة أثناء ثبات الصورة.

ويدعم الجهاز شبكتي التتبع "Apple Find My" لهواتف آيفون و"Google Android Find Hub" لهواتف أندرويد عبر تقنية "Bluetooth 5.4" بمدى تتبع لحظي يصل إلى 30 متراً، كما يتمتع بمقاومة الماء والغبار بمعيار "IP54" ويصدر صوت تنبيه بقوة 75 ديسيبل للمساعدة في العثور عليه.

مزايا تطبيق Kodak Memory Link والأسعار الرسمية

لفت التقرير إلى أن ربط الجهاز بتطبيق "Kodak Memory Link" يتيح عرض الصور وتغييرها بالضغط المزدوج على الزر الخلفي أو تلقائياً مرة كل يوم، فضلاً عن عرض رموز "QR" مخصصة لبطاقات العمل الرقمية، أو قوائم المهام اليومية والتقويم والعد التنازلي للمناسبات.

وبحسب ما ذكره الموقع، يُطرح "Kodak SlideTag" بنظام الصناديق المفاجئة بثمانية تصاميم قياسية بالإضافة إلى تصميم سري نادر باللون الفضي، ويتوفر بسعر 35 دولاراً للقطعة الواحدة أو 280 دولاراً لصندوق يضم ثماني قطع، مرفقاً بإطار قابل للجمع يتسع لشرائح أفلام مقاس 35 ملم.