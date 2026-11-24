تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة كبيرة من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية على المستويين الأوروبي والآسيوي، بالإضافة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز وكأس العالم للناشئين.

وتتصدر مواجهات دوري أبطال أوروبا جدول مباريات اليوم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع نابولي في قمة مرتقبة، بينما يخوض ريال مدريد مواجهة أمام آيندهوفن، ويلعب آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، في حين يواجه جلطة سراي فريق أستون فيلا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تتجه الأنظار إلى مواجهة النصر السعودي أمام السد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، كما يلتقي شباب الأهلي دبي مع القادسية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم مجموعة من المواجهات القوية ضمن منافسات البطولة الأوروبية، وجاءت المواعيد كالتالي:

* بودو جليمت ضد لاسك، الساعة 7:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* جلطة سراي ضد أستون فيلا، الساعة 7:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

* آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* كومو ضد أي إي كيه أثينا، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

* فينورد ضد بورتو، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 6.

* مانشستر سيتي ضد نابولي، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

* لايبزيج ضد لانس، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 8.

* ريال مدريد ضد آيندهوفن، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

* سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس، الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 9.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

تشهد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة عددًا من اللقاءات المهمة، أبرزها مواجهة النصر السعودي والسد القطري، وجاء جدول المباريات كالتالي:

* نيوكاسل جيتس ضد كاشيوا رايسول، الساعة 9:45 صباحًا، beIN Sports HD 2.

* دايجون سيتيزن ضد بكين جوان، الساعة 12 ظهرًا، beIN Sports HD 2.

* كيوتو سانجا ضد بوهانج ستيلرز، الساعة 12 ظهرًا، beIN Sports HD 3.

* كونغ آن نهان دان ضد فيسيل كوبي، الساعة 2:15 مساءً، beIN Sports HD 3.

* راتشابوري ضد جوهور دار التعظيم، الساعة 2:15 مساءً، beIN Sports HD 4.

* شنغهاي بورت ضد بوريرام يونايتد، الساعة 2:15 مساءً، beIN Sports HD 2.

* شباب الأهلي دبي ضد القادسية، الساعة 6 مساءً، beIN Sports HD 2.

* النصر ضد السد، الساعة 8:15 مساءً، beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة أربع مباريات مهمة، وجاءت المواعيد كالتالي:

* سموحة ضد البنك الأهلي، الساعة 5 مساءً، عبر قناة ON Sport Max.

* زد ضد أبو قير للأسمدة، الساعة 5 مساءً، عبر قناة ON Sport Plus.

* المصري ضد بترول أسيوط، الساعة 8 مساءً، عبر قناة ON Sport.

* المقاولون العرب ضد القناة، الساعة 8 مساءً، عبر قناة ON Sport Max.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

وتقام أيضًا عدة مواجهات ضمن منافسات كأس العالم للناشئين، حيث تسعى المنتخبات المشاركة لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوارها في البطولة، وجاءت المباريات كالتالي:

* كوستاريكا ضد آيرلندا، الساعة 2:30 مساءً، DAZN Germany.

* فنزويلا ضد رومانيا، الساعة 2:30 مساءً، DAZN Germany.

* اليابان ضد صربيا، الساعة 3 مساءً، DAZN Germany.

* المكسيك ضد الكاميرون، الساعة 3:30 مساءً، DAZN Germany.

* جمهورية الدومينيكان ضد تشيلي، الساعة 4:30 مساءً، DAZN Germany.

* البرازيل ضد تنزانيا، الساعة 5 مساءً، DAZN Germany.

* الجزائر ضد مونتينيجرو، الساعة 5:30 مساءً، DAZN Germany.

* هندوراس ضد كولومبيا، الساعة 5:30 مساءً، Movistar Plus+.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام كبير من جماهير كرة القدم، في ظل تنوع المنافسات بين القمم الأوروبية والمواجهات الآسيوية والإثارة المنتظرة في الدوري المصري، إلى جانب مباريات كأس العالم للناشئين